Em meio a hostilidades, STF publica vídeo que explica indicação de magistrados

07/09/2022 | 16:12



Em meio à realização de atos bolsonaristas neste 7 de Setembro, alguns novamente com faixas com pedidos de intervenção militar e destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima divulgou em seu perfil no Twitter um vídeo em que explica como são indicados e nomeados os integrantes do Tribunal. "Respeitar a Constituição é defender a democracia", diz a gravação.

O material foi publicado com o questionamento "Sabe por que você não votou em nenhum ministro do STF? Entenda aqui". No vídeo, é explicado que, conforme a Constituição, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente e depois passam por uma sabatina no Senado. Só então, se aprovados, são nomeados à Corte.

"Você não vota diretamente, mas participa da escolha", diz ainda a gravação. O argumento é o de que, por escolher o chefe do Executivo e os parlamentares que integram o Congresso Nacional, a população participa, indiretamente, do processo.

A corte já havia sido alvo de ataques da base aliada do presidente no feriado da Independência de 2021, e voltou a ser hostilizada nesta quarta-feira, 7.

Como mostrou o Estadão, apoiadores do chefe do Executivo levaram à Esplanada dos Ministérios faixas com pedidos de intervenção militar e destituição de ministros do STF. Entre as mensagens expostas, algumas que pedem ação das Forças Armadas para "eleições limpas" e para uma "intervenção democrática".

Em São Paulo e no Rio de Janeiro também foram registradas placas contra o Supremo. Na Avenida Paulista, bolsonaristas pediram 'limpeza do STF'. Em Copacabana, apoiadores do presidente empunhavam uma faixa que pedia o fechamento da Corte máxima.