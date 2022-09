Policiais a cavalo reforçam segurança na Esplanada para impedir acesso ao STF

07/09/2022 | 13:13



Depois da detecção de ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a ministros durante as manifestações neste 7 de setembro, policiais a cavalo reforçaram a segurança na Esplanada dos Ministérios para impedir o acesso de pessoas ao prédio. Este ano, as grades de ferro foram colocadas próximas ao Ministério da Saúde, deixando as pessoas que acompanharam o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no período da manhã desta quarta-feira, mais distante do STF que no ano passado.

Uma fila de policiais militares também ficou posicionada logo após essa barreira de ferro.

Em 2021, as mesmas grades de proteção estavam após o Itamaraty e houve várias tentativas por parte dos manifestantes, que estavam acampados na Esplanada, de ultrapassar a barreira.

Na grade de proteção, apoiadores questionavam militares por não poderem avançar. "A Esplanada é nossa. Ibaneis governador do Distrito Federal mandou fechar", disse uma apoiadora de Bolsonaro.

A segurança para o 7 de setembro foi planejada em conjunto com as Forças de Segurança do DF, do Judiciário, do Legislativo e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

O acesso à Esplanada foi fechado na terça-feira e proibida a circulação de veículos.