Filho de Gugu Liberato vai aos Estados Unidos para participar de festa de aniversário da mãe

07/09/2022 | 13:11



Na última terça-feira, dia 6, Rose Miriam Di Matteo compartilhou várias fotos de sua festa de aniversário. João Augusto Liberato esteve presente entre os convidados. O filho de Gugu Liberato, que não é um adepto de compartilhar sua vida nas redes sociais, apareceu em fotos compartilhadas pela mãe em comemoração ao dia especial.

Nas imagens, Rose Miriam mostrou mais detalhes da festa e abusou compartilhando muitos momentos com seus convidados. As irmãs de João Augusto, Marina e Sofia, não puderam comparecer ao evento por estarem em período escolar e cursarem uma faculdade que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. A comemoração aconteceu na Flórida a mais de três mil quilômetros de distância de onde as meninas estudam.

Sem poder participar da festa, as filhas de Gugu compartilharam publicações em homenagem à Rose Miriam. Marina fez um texto citando os pontos fortes da mãe:

Finalmente chegou o seu dia! O dia da pessoa mais elegante, humilde, carinhosa, e feliz do mundo! Mãe, você é a minha inspiração e merece o melhor sempre. Muito obrigada por ser do jeitinho que você é, muito fofa e muito querida! Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu te amo para sempre.

Já Sofia Liberato comentou que queria passar o dia especial ao lado de Rose Miriam:

Aniversário da mamis hoje! Amo mais que tudo. Queria muito estar com você agora, mas aproveite a festinha.