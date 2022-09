Água Santa e São Caetano já sabem quando jogam pelas quartas

Da Redação



07/09/2022 | 12:19



Estão definidos os dias e horários dos jogos das quartas de final da Copa Paulista. O São Caetano, que enfrenta o Botafogo na Arena Inamar (Diadema), jogará às 15h de amanhã, iniciando o mata-mata. A partir dessa fase, a competição passa a contar com a utilização do VAR.

O mata-mata inteiro será disputado em dois jogos. O time com melhor campanha geral faz o segundo em casa e joga pelo empate no placar agregado. O campeão escolhe participar, em 2023, da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a outra vaga.

Oito clubes ainda estão vivos na disputa. Vice-campeão em 2021, o Botafogo disputa uma vaga nas semifinais com o São Caetano, que conquistou o título em 2019.

O Água Santa, que enfrenta o XV de Piracicaba, entrará em campo no sábado, às 15h na Arena Inamar, em Diadema. Completam as quartas os duelos entre a Portuguesa, que mede forças com o Desportivo Brasil e o Noroeste, que joga contra o Marília.