São Bernardo FC focado na preparação antes do jogo decisivo

Pedro Lopes

Especial para o Diário



07/09/2022 | 12:14



O São Bernardo FC segue nas preparações para o confronto decisivo em casa, contra a equipe do América-RN, pelo segundo jogo das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tigre foi surpreendido ao sair derrotado no primeiro confronto por 2 a 0, e agora, busca junto com sua torcida novamente uma classificação histórica.

Novamente, a entrada para o jogo no Estádio 1º de Maio será gratuita, e a torcida do Grande ABC poderá ser o 12º jogador que o time precisa dentro de campo, assim como foi nos duelos contra Azuriz-PR, Bahia de Feira-BA e Tocantinópolis-TO.

Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, reconhece o resultado negativo, mas confia no poder do torcedor para o jogo da volta.

“Já passou. O resultado é complicado, mas nós somos muito fortes na nossa casa, eu falei para os jogadores levantarem a cabeça e sentirem a derrota. Vamos trabalhar essa semana e tentar o resultado na nossa casa”, disse o técnico.

Para o segundo jogo da decisão, o técnico terá dois desfalques importantes no setor defensivo e uma dúvida para o meio campo. O zagueiro Ítalo foi vendido ao Santa Clara, da primeira divisão do Campeonato Português, tanto que nem participou da primeira partida por conta das negociações. Já Matheus Salustiano, também zagueiro, está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.

O meia Vitinho segue como dúvida para a partida, seguindo tratamento no tornozelo esquerdo, decorrente da lesão sofrida durante a última semana. <TL>