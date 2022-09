Bruno Luperi diz que ficou receoso com participação dos filhos em Pantanal

07/09/2022 | 12:10



Bruno Luperi, autor do remake de Pantanal, diz que ficou receoso ao deixar os filhos Theo e Lia, participarem das gravações da novela. A ideia foi dada por Almir Sater, intérprete de Eugênio na trama. O ator se aproximou muito do neto de Benedito Ruy Barbosa e disse que os filhos dele eram perfeitos para os papéis. Fofos, né?

Em conversa com O Globo, Bruno contou como tudo aconteceu:

Quando o Almir conheceu meus filhos, disse: O cramulhãozinho e a oncinha. Tem que colocar (na novela). Sempre tive muito receio de colocar, de misturar as coisas. E ele ficava: Tem que ir, tem que ir. Aí passou aquela primeira fase ali, eu cheio de dedos. Mas então eles (os filhos) espontaneamente se aproximaram do processo. Quando eu estava acabando de escrever a novela, minha filha pediu, mostrou interesse. Quando ela foi para o Pantanal, conheceu a Juliana Paes, viu as primeiras cenas da novela. A minha esposa perguntou se ela gostaria. Ela disse que ia gostar de entrar na TV. Aquele mundo a fascinou de alguma maneira. Meu filho não é que seja mais tímido, mas a Lia tem um jeito mais expansivo. O Theo é carismático, mas achei que ia ficar mais receoso. Mas ele falou: Também quero. E havia esses personagens do final que fazem muito sentido para fechar o ciclo. São os bisnetos do grande ponteiro que tocou essa toada (em referência ao avô Benedito Ruy Barbosa, que escreveu a versão original). Acho que é bonita a mensagem. Parece uma oração a música de abertura que o Marcus (Viana) compôs. Ela fala que "os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão". São os bisnetos dele. É um tributo a mais a ele e uma felicidade infinita para mim.

Os pequenos irão gravar os filhos de Juma e Irma no futuro.

Meus filhos estão vivendo os bastidores da arte, gostam muito. É uma coisa que na minha casa a gente viveu muito com meu avô, com minha avó. Minha família foi criada nesse cenário. Todos nós tivemos aquela fonte em casa e pudemos beber dela. Quero dar isso para os meus filhos também, para se aproximarem como quiserem, sem compromisso. Mas eles vão fazer com seriedade, exijo que estudem. Mas a única coisa que quero é que se divirtam.