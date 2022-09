EC São Bernardo conquista primeira vitória no Paulistão

Pedro Lopes

Especial para o Diário



07/09/2022 | 11:58



O EC São Bernardo recebeu ontem o time do Realidade Jovem, no Estádio Baetão, pela abertura da 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. O Cachorrão é o primeiro time de futebol feminino profissional do ABC, e entrou em campo visando sua primeira vitória na competição.

Apesar de um bom começo, onde controlava mais o jogo e tentava desenvolver as melhores oportunidades, o Cachorrão passou por dificuldades no começo da partida. Aos 15 minutos, após bela jogada de Debora Vieira, Michelle Brito abre o placar para as visitantes, com um lindo gol. Isso fez com que a equipe da casa sentisse bastante, as jogadoras não conseguiam cadenciar a partida, pecando no passe e na criação de jogadas.

Isso se refletiu aos 36 minutos de jogo, quando a zagueira e capitã Kelly se atrapalhou na saída de bola com a goleira Michelle e quase marcou contra. Mas já nos acréscimos do primeiro tempo, surge uma luz no fim do túnel. Após confusão na área, um pênalti é marcado para o EC São Bernardo, e Tuca, a camisa 10 da equipe do Cachorrão, foi para a batida e deixou o jogo empatado antes do intervalo.

O início do segundo tempo se mostrou mais favorável ao time do Realidade Jovem. As visitantes começaram o jogo mais ligadas na partida e aos sete minutos da etapa final, Michelle deixa o time visitante novamente na frente do placar, após boa jogada individual.

Dessa vez o EC São Bernardo não se abalou com o gol sofrido e pressionou, tentou criar jogadas e buscar espaço na defesa adversária, que aparentava muita dificuldade em jogar pelo lado direito, e o efeito de reação foi rápido.

Rai, com um belo chute de fora da área, empatou a partida cinco minutos depois, dando ânimo e vontade para a equipe da casa. Após o gol, o Cachorrão passou a dominar novamente a ação do jogo, e isso resultou em mais um gol de Tuca, dessa vez aos 16 minutos, após rebote da goleira adversária.

Objetivo concluído, EC São Bernardo consegue sua primeira vitória no Paulistão e se aproxima dos líderes. Após o apito final, Márcio Oliveira, técnico da equipe do Grande ABC, comentou sobre a partida.

“Nós tivemos brilho, determinação e garra para poder empatar e virar o placar. Só tenho que dar os parabéns às meninas e a garra delas”, declarou Márcio.

Eleita a craque do jogo, Tuca comentou que “sabíamos que iria ser um jogo complicado, começamos com o placar adverso, mas voltamos com uma postura totalmente diferente”, disse.