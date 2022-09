BC do Canadá eleva taxa básica de juros em 75 pontos-base, para 3,25% ao ano

07/09/2022 | 11:56



O Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros (overnight) em 75 pontos-base, de 2,5% a 3,25% ao ano, nesta quarta-feira. A taxa bancária foi elevada a 3,50% e a taxa de depósitos, a 3,25%.

De acordo com o BC, a inflação global continua alta e as medidas do núcleo da inflação estão subindo na maioria dos países.

"No Canadá, a inflação do CPI diminuiu em julho para 7,6%, de 8,1%, devido à queda nos preços da gasolina. No entanto, a inflação excluindo a gasolina aumentou, e os dados indicam uma maior ampliação das pressões sobre os preços, principalmente nos serviços. Pesquisas sugerem que as expectativas de inflação de curto prazo permanecem altas. Quanto mais tempo isso continuar, maior o risco de que a inflação elevada se enraíze", diz em comunicado.

O BoC ainda destacou que a economia canadense continua operando em excesso de demanda e os mercados de trabalho permanecem apertados. "O banco continua esperando que a economia modere no segundo semestre deste ano, à medida que a demanda global enfraquece e uma política monetária mais restritiva aqui no Canadá comece a alinhar a demanda com a oferta", prevê. "Dadas as perspectivas para a inflação, o Conselho ainda considera que a taxa de juro terá de subir ainda mais e continua firme no seu compromisso com a estabilidade de preços para atingir o objetivo de 2%", acrescenta.