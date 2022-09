Eleições: Tebet deve passar Ciro e ficar em terceiro, diz site

Candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet parece se consolidar como terceira força na corrida eleitoral à Presidência da República. Ao menos este é o cenário no site britânico de apostas Betway.

Isso porque a senadora do Mato Grosso do Sul aparece em terceiro lugar na preferência dos apostadores, à frente de Ciro Gomes (PDT). Simone Tebet está atrás somente de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

As odds (chances) de Simone Tebet estão em 51x – a cada R$ 1 apostado na eleição da candidata emedebista à presidência, há o retorno de R$ 51. Assim sendo, se, por exemplo, o apostador investir R$ 50 na senadora, terá como retorno R$ 2.550 caso vença o pleito de 2 de outubro.

Ciro Gomes, por sua vez, tem odds de 81x. Se os mesmos R$ 50 forem direcionados ao pedetista, o retorno é de R$ 4.050 se ele vencer.

Por ora, o preferido dos apostadores é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com odd de 1,60, seguido pelo atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, com 2,20.

Duas situações que podem justificar a posição de Simone Tebet com relação a Ciro são seu desempenho no debate realizado na TV Bandeirantes e as últimas pesquisas publicadas, como a DataFolha no último dia 1º, na qual os rivais aparecem tecnicamente empatados dentro do limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na amostragem, a candidata subiu de 2% para 5% na preferência do eleitorado entrevistado, enquanto Ciro apareceu com 9%.

O cenário é similar na pesquisa Ipec de intenção de voto divulgada na segunda-feira (5), que aponta Simone Tebet com 4% e Ciro com 8% – ambos cresceram com relação à amostragem de 29 de agosto -, igualmente empatados no limite da margem de erro.

Novidade

O clima de acirramento nas eleições presidenciais brasileiras de 2022 fez a casa de apostas Betway, com sede no Reino Unido, montar um cruzamento de dados e disponibilizasse um jogo para quem quiser arriscar o nome daquele que deve subir a rampa do Planalto.

Os organizadores da casa de apostas notaram um aumento substancial de interesse geral nesta categoria de fezinha desde a última semana, provavelmente provocada pela exposição dos candidatos em rede nacional, quando começaram as entrevistas no Jornal Nacional.

Até agora, as apostas estão bem balanceadas. Matematicamente, o cenário se mantém similar às pesquisas de intenção de voto. “Favoritos e azarões” não são definidos pela Betway, mas sim pelo movimento de mercado. Aquele que recebe mais apostas acaba tendo a cotação (retorno) reduzido.

American Style

A título de exemplo, nas eleições dos EUA entre Joe Biden e Donald Trump, em 2020, o mercado como um todo operou com uma imensa variação.

Em um intervalo de 24 horas, houve uma a inversão dos pólos nas casas de apostas, onde um dia Trump era o azarão (pagando na proporção de 4 para 1), e no dia seguinte era o favorito (pagando menos de 1 para 1), com isso se alterando algumas vezes, ao sabor de pesquisas reveladas.