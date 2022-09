Furacão cala Allianz Parque e elimina Verdão da Libertadores

Da Redação



07/09/2022



Com um a menos desde o fim do primeiro tempo, o Palmeiras foi valente, fez uma boa apresentação, mas não jogará a final da Libertadores pelo terceiro ano seguido. Quem estará no Equador é o Athletico-PR, que foi buscar ontem, no Allianz Parque, um empate por 2 a 2 que colocou o time paranaense na decisão porque havia vencido o duelo de ida em Curitiba (1 a 0).

O resultado derruba uma sequência impressionante do Palmeiras na competição. O time não era eliminado há mais de três anos. Abel Ferreira sofreu sua primeira derrota em mata-mata do torneio que ganhou duas vezes.

O Palmeiras foi atrapalhado pela expulsão de Murilo. Quando os dois tinham 11 de cada lado, o time de Abel Ferreira dominou o rival do Paraná, tanto que abriu o placar com dois minutos. Scarpa e Gómez fizeram os gols dos donos da casa, que levaram o empate na etapa final graças às mexidas de Paulo Turra. Pablo entrou e brilhou ao participar dos dois gols. O ex-atacante do São Paulo fez o primeiro e participou da jogada do segundo, anotado por Terans.

O Athletico-PR disputará sua segunda final de Libertadores na história. O rival será Flamengo ou Vélez Sarsfield em 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.

O Palmeiras precisou de dois minutos para igualar o placar no confronto. Em alta rotatividade, pressionou o Athletico-PR e marcou com o iluminado Gustavo Scarpa depois de assistência de Zé Rafael e falha de Pedro Henrique. E o gol foi uma síntese do que se viu na primeira etapa.

Intenso, concentrado e organizado, o atual campeão continental foi dominante durante os primeiros 45 minutos. Foram 12 finalizações dos anfitriões e uma pressão intensa.

O cenário mudou depois de Murilo acertar a sola da chuteira em Canobbio e ser expulso após o árbitro ir ao monitor do VAR.

Uma jogada treinada fez o Palmeiras aumentar o placar, já na etapa final. Marcos Rocha bateu lateral na área para Gómez desviar de cabeça e encobrir o goleiro Bento.

O confronto foi igualado aos 18 minutos com gol de Pablo, um dos que entrou no segundo tempo. O Athletico-PR continuou com mais volume de jogo, mas a superioridade numérica não impediu o Palmeiras de ser mais perigoso em algumas ocasiões.

O time paulista foi castigado no fim da partida. O meia Terans bateu de fora da área e contou com o desvio em Piquerez para ver a bola morrer nas redes.