Viviane Araújo compartilha primeiro clique do filho, Joaquim

07/09/2022 | 10:10



Nasceu! Após curtir o Rock in Rio no último final de semana, dos dias 3 e 4, o primeiro filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão finalmente veio ao mundo. Joaquim nasceu no dia 6 de setembro, através de uma cesárea, pesando 3,465 e com 51 cm. Orgulhosa, a mamãe compartilhou os primeiros cliques do bebê nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que Viviane ficou muito emocionada no momento do nascimento.

Tô na área!!! Cheguei !!!! Quanta emoção pro meu papai e pra minha mamãe!, escreveu Vivi.

Felicidades pra ela, né?