Cleitinho lidera disputa ao Senado em MG com 18%; Alexandre Silveira, 13%

06/09/2022 | 22:11



A corrida ao Senado Federal em Minas Gerais é liderada pelo candidato Cleitinho (PSC) com 18% das intenções de voto. Na pesquisa anterior Cleitinho liderava com 15%. Em segundo lugar, aparece Alexandre Silveira (PSD), com 13%. Na sequência, Marcelo Aro (PP) tem 10%.

Pastor Altamiro Alves (PTB), Sara Azevedo (PSOL) e Bruno Miranda (PDT) somam 4% cada. Irani Gomes (PRTB) tem 2%, seguida por Naomi Gomes (PRTB), Dirlene Marques (PSTU), com 1%. Branco, nulo ou nenhum, 15%. Não sabe ou não responderam, 29%.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro em 81 cidades do estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05788/2022.