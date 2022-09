Bolsas de NY fecham em baixa, com dados e perspectiva de alta de juros no radar

06/09/2022 | 17:49



Os mercados acionários de Nova York registraram queda, nesta terça-feira. Em pregão volátil, investidores avaliaram dados mistos dos Estados Unidos. Houve aumento na chance de uma alta mais agressiva de juros neste mês pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), segundo monitoramento do CME Group, o que tende a pressionar as ações.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,55%, em 31.145,30 pontos, o S&P 500 recuou 0,41%, a 3.908,19 pontos, e o Nasdaq caiu 0,74%, a 11.544,91 pontos. O Nasdaq registrou sua sétima queda consecutiva, maior sequência do tipo para ele desde 2016, segundo a Dow Jones Market Data.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA elaborado pela S&P Global caiu de 47,3 em julho a 43,7 em agosto, na mínima desde maio de 2020. A leitura abaixo de 50 aponta para contração da atividade nessa pesquisa. Já o PMI de serviços do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 56,7 em julho a 56,9 em agosto, quando analistas previam queda a 55,5.

O PMI da S&P Global provocou perda de força nas bolsas americanas, que passaram a recuar. Houve ainda piora maior com o dado do ISM, neste caso com a aparente percepção de que aumenta a chance de o Fed adotar aperto monetário mais agressivo neste mês, com alta de 75 pontos-base nos juros. O monitoramento do CME Group mostrava nesta terça um crescimento da chance desse desfecho no dia 21 pelo BC americano.

O quadro nas bolsas americanas, porém, continuou a ser volátil. Os índices chegaram a ficar mistos no fim da manhã, para voltar a cair durante a tarde. Entre os setores, o de serviços de comunicação esteve entre as maiores baixas, pressionando o Nasdaq. Energia também recuou mais de 1%, acompanhando a fraqueza do petróleo, enquanto concessionárias e o setor imobiliário estiveram na contramão da maioria e subiram.

Entre algumas ações de peso, Apple recuou 0,82%, Amazon e Microsoft caíram ambas 1,10% e Meta perdeu 1,11%. Entre os bancos, Goldman Sachs fechou em baixa de 1,51% e Citigroup caiu 1,27%, mas JPMorgan teve alta modesta, de 0,03%. Boeing também subiu, com ganho de 0,38%, enquanto entre as petroleiras Chesapeake Energy caiu 3,22% e ConocoPhillips recuou 1,48%.

*Com informações da Dow Jones Newswires