AIEA pede zona de segurança em torno da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

06/09/2022 | 17:35



Menos de uma semana após a primeira inspeção à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), agência de vigilância atômica da Organização das Nações Unidas, publicou um relatório nesta terça-feira, 6, alertando para a necessidade de criar uma zona de segurança ao redor da usina. O alerta ocorre em meio a temores crescentes de que os combates entre Rússia e Ucrânia possam desencadear uma catástrofe em um país ainda assombrado pelo desastre nuclear de Chernobyl.

A equipe da AIEA visitou as instalações da usina no dia 1º de setembro e disse no relatório desta terça que "os bombardeios no local e em suas proximidades devem ser interrompidos imediatamente para evitar mais danos à usina e instalações associadas, para a segurança da equipe operacional e manter a integridade física para apoiar um operação segura e protegida". "Isso requer o acordo de todas as partes relevantes para o estabelecimento de uma zona de segurança e proteção nuclear" ao redor da usina, disse.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, que liderou a visita de inspeção, deve informar o Conselho de Segurança da ONU ainda nesta terça-feira sobre suas descobertas.