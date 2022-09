Novas operações da Mercedes-Benz cortam 3.600 funcionários

Beatriz Mirelle



06/09/2022 | 15:35



A Mercedes-Benz do Brasil comunicou, nesta terça-feira (06), que reformulará as operações da planta de São Bernardo, implementando novo plano de atuação. A medida envolverá 3.600 funcionários, sendo 2.200 colaboradores impactados pela ação de terceirização da montadora e 1.400 trabalhadores temporários não terão seus contratos renovados a partir de dezembro de 2022.

As atividades terceirizadas serão de logística, manutenção, ferramentaria, laboratório, fabricação e montagem de eixo dianteiro e transmissão média.

No anúncio interno, a montadora alegou dificuldades financeiras, "especialmente diante da crescente pressão de custos e mudanças dinâmicas do mercado". Também destaca a necessidade de aumentar a competitividade, reduzir custos e reestruturar a agilidade dos processos internos.

Em nota, a Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC informou que está ciente do interesse da empresa em abrir um processo de negociação sobre os temas informados no comunicado e não divulgou mais informações a respeito do caso.

Na quinta-feira, as entidades têm assembleia marcada para às 14h com todos os trabalhadores na Mercedes.