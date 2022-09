Chelsea estreia na Liga dos Campeões com derrota para o Dínamo Zagreb

06/09/2022 | 16:13



O Chelsea abriu a primeira rodada da fase de Grupos da Liga dos Campeões com uma inesperada derrota por 1 a 0 para o Dínamo Zagreb, no Estádio Maksimir. O time londrino teve dificuldade para criar lances de perigo durante a maior parte do jogo, embora tenha melhorado na reta final, e viu a equipe croata garantir o triunfo com um gol marcado por Orsic, ainda aos dez minutos do primeiro tempo. Ao apito final, o resultado foi celebrado intensamente pelos jogadores da casa e pela torcida.

Os dois times são integrantes do Grupo B. Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o RB Salzburg, em duelo marcado para a próxima quarta-feira. Antes, encara o Fulham pelo Inglês, competição na qual já vinha preocupando com um desempenho oscilante. O Dínamo Zagreb será o adversário do Milan, também na quarta.

Contratado pelo Chelsea nos últimos dias da janela de transferência junto ao Barcelona, que recebeu Marcos Alonso em troca, o atacante Aubameyang foi escalado como titular e fez sua estreia pelo time londrino. Mostrou-se participativo nos primeiros minutos e protagonizou alguns lances no campo adversário, mas não chegou a finalizar e viu algumas jogadas com potencial morrerem em seus pés, como ocorreu também com Sterling.

Quem finalizou, e com eficiência, foi Orsic, que abriu o placar a favor do Dínamo de Zagreb aos dez minutos, após avançar em velocidade num contra-ataque e tocar por cima do goleiro Kepa. Embora tivesse volume de jogo, o time inglês continuou com dificuldade em concluir a maioria das jogadas, diferentemente dos croatas. Quando a equipe da casa chegava, era para levar perigo. Orsic quase fez o segundo em um chute perigoso para fora e Ademi obrigou Kepa a fazer boa defesa após tentativa da entrada da área.

Insatisfeito com o que viu em campo, Thomas Tuchel tirou o estreante Aubameyang logo na volta do intervalo para colocar Broja. Ziyech também entrou, no lugar de Azpilicueta. A posse de bola continuou sendo dos londrinos, ainda pouquíssimos criativos e sofrendo com as chegadas esporádicas do Dínamo. Kepa teve que trabalhar de novo aos dez minutos, quando defendeu chute de fora da área de Ristovski e viu a bola bater no travessão em seguida.

O Chelsea só passou a ter uma produção ofensiva considerável nos minutos finais, mas as boas chances que teve não terminaram em bola na rede. Havertz teve uma chance de cabecear na pequena área e foi travado, enquanto Reece James parou na trave. Mount e Pulisic foram frustrados por boas defesas do goleiro Livakovic.

No mesmo horário da zebra na Croácia, o Borussia Dortmund venceu sem maiores dificuldades o Copenhague, por 3 a 0, com gols marcados por Reus, Guerreiro e Bellingham. As duas equipes estão no Grupo G, acompanhadas de Sevilla e Manchester City.