Campanha de Lula chama Bolsonaro de 'senhor da morte' em vídeo

06/09/2022 | 15:14



A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nas redes sociais nesta semana um novo vídeo de ataque ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a condução da pandemia de covid-19. Desta vez, a peça é narrada por uma voz feminina de uma mãe, trabalhadora, que dialoga com seu bebê e acaba morrendo após ser entubada com covid-19. "Eu rezo, filho, pra que nenhum filho cresça longe da sua mãe por causa de um senhor da morte. A mãe te ama, viu?", acaba o vídeo, em tom emotivo.

O novo vídeo da campanha de Lula foi publicado no TikTok e distribuído nesta terça-feira, 6, por grupos de WhatsApp de apoiadores do ex-presidente, com pedido para que circulem a mensagem. A peça intercala imagens de hospitais, velórios, médicos chorando, com cenas de Bolsonaro imitando alguém com falta de ar, rindo ao lado do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello e mostrando caixa de cloroquina. Também é reproduzido o vídeo em que Bolsonaro se irrita com cobrança pela compra de vacina contra covid-19 e diz: "só se for na casa da tua mãe".

"Oi, filho! Hoje, apesar do medo, saí pra trabalhar, mas a mamãe já volta. Eu queria te contar que eu vi na TV que as vacinas já estão prontas, daqui a pouco vão chegar no Brasil", começa o vídeo, que aborda a demora na chegada das vacinas e a defesa da cloroquina por Bolsonaro.

A última pesquisa Datafolha mostrou que a saúde é mais importante como tema definidor de voto do eleitor de Lula do que a corrupção - assunto que a campanha petista passou a explorar nos últimos dias, após reportagem do portal UOL sobre a compra de imóveis da família Bolsonaro em dinheiro vivo. Para 86% dos eleitores de Lula, saúde é uma área importante na hora de definir voto. No universo de eleitores de Bolsonaro, 73% dizem que a saúde é tema crucial.

A pesquisa mostrou ainda que 85% dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) também se preocupam com o tema - acima da média nacional e do que os eleitores de Bolsonaro. O PT vem tentando conquistar votos que hoje estão com o ex-aliado Ciro Gomes. Especialmente depois de o pedetista dizer que não apoiará Lula no segundo turno, o PT quer intensificar o discurso em busca do voto útil no primeiro turno.

Eleitores de Bolsonaro se preocupam mais do que a média nacional com corrupção e valores da família. Já os de Lula e Ciro se preocupam mais do que a média com saúde, emprego e renda e educação. Todos ficam em patamar parecido quando o tema é violência.