Justin Bieber suspende oficialmente shows em São Paulo: A exaustão tomou conta de mim

06/09/2022 | 15:10



Ele não vem aí! O maior terror da Beliebers se concretizou: Justin Bieber suspendeu os shows de São Paulo. Desde a passagem turbulenta do cantor canadense no Rock In Rio, os boatos de que ele cancelaria a passagem da Justice Tour pela América Latina não paravam de pipocar. Nesta terça-feira, dia 6, a Tickets For Fun, empresa responsável pela venda de ingressos, confirmou o cancelamento.

Inclusive, o comunicado inclui uma mensagem do artista explicando que o festival o deixou exausto em razão do diagnóstico da síndrome de Ramsay-Hunt e, por isso, irá cuidar da saúde.

No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar. Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de Justiça para o mundo, disse.