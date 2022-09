Navio da Disney chega a Miami e fica mais barato para brasileiros

Paulo Basso Jr.

06/09/2022 | 14:55



Ficou mais fácil, prática e barata a vida dos brasileiros que desejam embarcar em um navio da Disney.

Agora, nem é preciso ir até Port Canaveral, porto que fica a uma hora de carro de Orlando, para dar um abraço no Mickey. Basta parar em Miami, no sul da Flórida, cuja oferta de voos desde o Brasil é maior e mais barata, para ter a oportunidade de embarcar no Disney Dream, um dos cinco navios da frota da Disney Cruise Line.

Depois de anos radicado em Port Canaveral, o transatlântico queridinho dos brasileiros usará Miami como base até maio de 2023.

Neste período, realizará cruzeiros de três a cinco noites com paradas em Nassau e Castaway Cay (a ilha particular da Disney), nas Bahamas, além de alguns roteiros pelo Caribe com passagem por Ilhas Cayman ou Cozumel, no México (Castaway Cay também está incluída nesses itinerários).

Navio da Disney em Miami

Paulo Basso Jr. Disney Dream em Castaway Cay

A mudança de lar do Disney Dream se deve à inauguração do novo navio da companhia, o Disney Wish, que desde junho de 2022 passou a ser o “titular” das viagens de Port Canaveral rumo às Bahamas.

Este mesmo porto também é usado como base pelo Disney Fantasy, embarcação “gêmea” do Dream e que passa o ano todo navegando por diversos destinos do Caribe, geralmente em cruzeiros mais longos.

Os outros dois navios que completam a frota da Disney Cruise Line, o Magic e o Wonder, que fazem roteiros desde Califórnia, Texas e New Orleans, nos EUA (o Magic também passará um tempo em Miami de maio a outubro de 2023), além de Vancouver, no Canadá.

Quanto custa o cruzeiro da Disney?

Paulo Basso Jr. Encontro com personagens no navio da Disney

Para os brasileiros que só querem saber de curtir um cruzeiro com a turma do Mickey, independentemente do transatlântico e gastando menos por isso, as boas novas não se limitam ao fato de que, agora, o Disney Dream está saindo de Miami.

Seus pacotes também ficaram mais baratos, começando em US$ 1.515 para dois adultos (por este valor dá para encontrar até roteiros de quatro noites) contra os US$ 1.829 cobrados pelo itinerário mais barato do Wish, de três noites e também para duas pessoas (os de quatro noites partem de US$ 2.251).

De quebra, vale ressaltar que, apesar de o Disney Dream ter sido inaugurado em 2011, ele não deve em nada para o novíssimo Wish.

Ambos os navios costumam encantar os mais variados estilos de passageiros, desde as crianças, que aproveitam as experiências e os personagens da Disney de uma maneira até mais confortável e farta do que nos parques temáticos, até os adultos, que podem relaxar e se sentir com tranquilidade mesmo ao viajar com filhos pequenos.

Aqui, você confere 20 dicas essenciais para embarcar em um navio da Disney. E aqui, 50 curiosidades a respeito dos cruzeiros da turma do Mickey e companhia.

Outros itinerários do Disney Dream

Paulo Basso Jr. Pirate Night no Disney Dream

O Disney Dream usará Miami como base até maio de 2023, partindo do sul da Flórida rumo a Bahamas e Caribe. Depois, passará um tempo na Europa, onde viajará para destinos como Barcelona, Copenhagen, Oslo. Liverpool e Amsterdã, antes de voltar aos EUA em setembro de 2023, quando fará alguns cruzeiros entre Nova York e Bermudas.

Além disso, o navio da Disney fará algumas saídas da cidade portuária canadense de Saint John, em outubro, com paradas em St. Kitts, Antígua, Aruba, Curaçao e Castaway Cay.

A partir daí, o transatlântico se estabelecerá em Fort Lauderdale, na Flórida, onde usará o porto de Port Everglades como base para realizar cruzeiros por Caribe e Bahamas até o início de 2024.

Como é o Disney Dream

Confira na galeria lindas fotos do Disney Dream no roteiro entre Miami e Bahamas. Aqui, você confere todos os detalhes deste que é um dos navios da Disney mais procurados por brasileiros.