Harry Styles se envolve em polêmica após supostamente cuspir em Chris Pine durante o Festival de Veneza

06/09/2022 | 14:10



Eita! Harry Styles se envolveu em uma polêmica e tanto após um vídeo dele durante o Festival de Veneza viralizar na internet. O cantor estava no evento acompanhando a estreia do longa Não Se Preocupe, Querida, quando foi filmado supostamente cuspindo no colo de seu colega de trabalho, Chris Pine.

No momento, o ator de Mulher-Maravilha estava aplaudindo quando para incrédulo após o suposto cuspe atingir suas calças. Chris segue sorrindo, enquanto Harry cumprimenta as pessoas que estavam por lá aplaudindo sua atuação.

Mas com ou sem o cuspe, o filme Não Se Preocupe, Querida já estava dando o que falar nas redes sociais. Isso porque a atriz Florence Pugh teria ficado bastante incomodada com a diretora do longa, Olivia Wilde, que também é namorada de Styles.

Segundo o jornal Page Six, a atriz não gostou nem um pouco de ver o cantor britânico e a diretora juntos nos set de filmagens, mas não era puro ciúmes não. Na verdade, Florence achou errado que o casal já estivesse cheio de love porque Olivia ainda estava com seu ex-marido, Jason Sudeikis.

Eita!