Obituário - 07 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/09/2022 | 13:52



SANTO ANDRÉ

Mafalda Favero Viaro, 92. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Eulina Granja Silva, 92. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no bairro casa Branca, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Ciolak Kranyak, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Walter Michelin, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Alberto Manoel de Faria, 72. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valderes Oliveira Santos, 66. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Gomez Tozzi, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valmir Amásio da Silva Fernandes, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Sociólogo. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Márcia Aparecida da Silva, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Confeiteira. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sonia Maria Dourado, 57. Natural de Itatiba (SP). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célio Ferreira da Silva, 52. Natural de Pesqueira (PE). Residia na Vila Linda, Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Ferreira Ramos de Souza, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Promorar, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simone Cristina Ferreira de Moraes, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo. Autônoma. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Italia Maganelli Ambrósio, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Deoclécio Tiago, 91. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Neusa Rosa da Silva, 91. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria de Nazaré Felgueiras e Felgueiras, 91. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santa Cruz, bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antonio Domingos, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Dolores Escobar da Costa, 83. Natural de Batatais (SP). Residia na Vila Firmiano Pinto, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Jardim da Colina.

João Lopes Pimentel, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Oswaldo Dias da Silva, 82. Natural de Indiaporã (SP). Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.

Alírio Quadros Andrade, 75. Natural de Jiquiriçá (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Luiz Carlos Mosso, 71. Natural de Osasco (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Fernandes Batista, 68. Natural de Guiricema (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Lourenço Giammusso Neto, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Olga Augusta Perrella Kother, 101. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Paulo Domingos Faiola, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Antonio Alves Ferreira, 90. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José da Conceição, 83. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Império, em São Paulo. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Rodrigues, 69. Natural de Varginha (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Varginha.

Márcio dos Santos Ribeiro, 43. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Nelson Freitas da Silva, 72. Natural de Caxias (MA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Justa Rosa da Conceição, 74. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.