Tinder de esquerda: app Lefty conecta pessoas com mesmo posicionamento político

Unir pessoas com ideais e valores do espectro político mais à esquerda. É com esse propósito que a startup Similar Souls lança o Lefty, aplicativo de namoro voltado àqueles que se identificam com esse posicionamento social e político.

O site oficial é o https://leftyapp.com. A versão para Android do Lefty pode ser baixada aqui. Não há edição para iPhone (de acordo com os desenvolvedores, ela desembarca em breve).

De acordo com o CEO da Similar Souls, Alex Felipelli, a criação do aplicativo foi absolutamente natural, uma vez que as pessoas já têm o costume de colocar em seus perfis os seus valores e posições políticas.

“Não queremos promover a polarização, mas sabemos que as pessoas gostam de se relacionar com quem pensa de forma parecida e nós estamos aqui para ajudá-las. Inclusive, basta acessar qualquer outro aplicativo e vai ser fácil notar que grande parte das pessoas já expressam seu posicionamento político, dando a entender que preferem dar match com quem pensa parecido.”, afirma o executivo.

A concepção do Lefty segue a tendência global de apps de namoro de nicho, já apontada pelo jornal Wall Street Journal. Ao invés de um serviço único para todos, o mercado passa a focar em públicos segmentados, e hoje já se encontram redes de relacionamento para donos de pet, corredores, gamers, amantes de astrologia, entre outros grupos.

“Em um mundo que está repensando vários aspectos da vida, talvez não faça mais sentido dar likes freneticamente nos perfis, ainda mais com o crescimento dos apps de todos os gostos”, avalia Felipelli.

Vale ressaltar que o Lefty visa abranger todas as orientações sexuais, identidades de gênero, raças, religiões, entre outros recortes sociais.

Do ponto de vista da estratégia de negócio, neste primeiro momento, o Lefty opera exclusivamente no Brasil. Mas já existem planos de expansão para outros países.

Sobre a Similar Souls

Por meio da tecnologia, a Similar Souls tem a missão de aproximar pessoas com valores e estilos de vida similares. A empresa é responsável pela criação também do Veggly, app de namoro vegano e vegetariano, com mais de 750 mil usuários em dezenas de países.