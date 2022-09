Adolescente consegue item raro buscado por fãs

Pedro Lopes

Especial para o Diário



06/09/2022 | 13:19



Colecionar figurinhas voltou a ser o hobby de muitas pessoas após o lançamento do álbum da Copa do Mundo de 2022, e muitas pessoas têm como objetivo encontrar as figurinhas ‘legends’, consideradas raras no mercado.

Estes cromos extras são divididos em quatro categorias: bronze, prata, ouro e gold, sendo esta última a que possui maior raridade.

Ao todo, serão 80 figurinhas extras, contendo 20 jogadores diferentes, sendo 14 jogadores com a nomenclatura ‘legend’ (lenda), e seis jogadores com a ostentando a nomenclatura de ‘rookie’ (novato).

No Brasil, a que ganhou maior notoriedade nos últimos dias foi a do atacante do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar. De acordo com informações de sites de compra e venda, uma carta ouro ‘legend’ do brasileiro pode ser encontrada por até R$ 9 mil. Apesar da raridade, uma adolescente de Santo André conseguiu o feito de obtê-la.

Rafaella Almeida, 13, obteve a figurinha mais famosa do Brasil logo em sua primeira compra. Sua mãe, Juliana Almeida, comentou sobre o exato momento em que isso aconteceu.

“Ela colecionou o (álbum) da Copa passada, ela gosta muito de futebol. Ela comprou o álbum faz pouco tempo, ela mal tem figurinhas para trocar, foi a segunda vez que nós fomos comprar e acabou tirando esta (Neymar). E a galera ficou enlouquecida, eu comprei 10 pacotes e já saiu essa”, disse.

A mãe ainda diz que a filha pretende vender a figurinha. “Ela (Rafaella) não pensa em colar, ela quer vender. No começo ela pensou se realmente era a categoria ouro, nós fomos procurar para ter certeza. Eu fiquei sabendo que estão clonando a figurinha, que estão mandando fazer em gráficas, mas colecionadores de verdade sabem diferenciar, portanto, por ser original, irei procurar um grupo de colecionadores”, completou Juliana.

Rafaella não escondeu sua felicidade ao tirar uma figurinha que é extremamente rara. “Quando eu abri o pacotinho e vi a figurinha eu duvidei muito, e depois de olhar na internet eu fiquei muito feliz, mas também terei com dor no coração, quando eu vender para algum colecionador”, disse.