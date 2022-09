EC São Bernardo em busca da primeira vitória no Paulistão

Pedro Lopes

Especial para o Diário



06/09/2022 | 12:52



O EC São Bernardo enfrenta a equipe do Realidade Jovem hoje, às 15h, no Estádio Gíglio Portugal Pichinin, popularmente conhecido como Baetão, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

As meninas do Grande ABC buscam sua primeira vitória na competição. Na estreia, foram goleadas pelo principal time candidato ao título, o Corinthians. Logo após o revés, vieram dois empates, o primeiro sem gols contra a equipe do Pinda SC, e o segundo por 1 a 1 frente ao São José EC. Vale ressaltar que o Cachorrão é o único time representando o Grande ABC na competição. A experiente e capitã Kelly, zagueira do EC São Bernardo, comenta sobre as expectativas da equipe para a partida.

“São muito boas (as expectativas). Tivemos bastante tempo de preparação, um tempo maior do que estamos acostumadas a ter, por conta de não termos jogado na semana passada. Estamos pensando no adversário há alguns dias, estudamos os pontos fortes e fracos, nos preparando da melhor maneira possível”, disse.

“Nossa expectativa é de fazer um bom jogo, de fazer mais gols, e se tudo der certo conseguir a tão esperada vitória, para nos impulsionar ainda mais no Campeonato Paulista”, completou.

Na primeira fase do Paulistão Feminino, 12 equipes formam um único grupo e jogam entre si em turno único. Para a semifinal, classificam-se os quatro clubes com o maior número de pontos ganhos, disputando entre si partidas de turno e returno.