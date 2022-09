Âncora tem sintomas de derrame ao vivo e assusta telespectadores, entenda

06/09/2022 | 13:11



No último sábado, dia 3, a apresentadora Julie Chin passou por uma situação muito complicada ao vivo. Durante um telejornal, veiculado pela NBC KJRH, em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, a âncora apresentou sintomas de derrame ao tentar ler uma notícia. Enquanto falava sobre um lançamento da Nasa, a jornalista começou a se embaralhar e assustou sua equipe e os telespectadores.

Após o ocorrido, ela foi levada às pressas para o hospital onde o grupo médico constatou que ela realmente teve os sintomas iniciais de um derrame, de acordo com informações da People. Pelo Facebook, Chin contou um pouco mais do que passou e tranquilizou o público:

Os últimos dias ainda são um mistério, mas meus médicos acreditam que tive o início de um derrame ao vivo no ar no sábado de manhã. Alguns de vocês testemunharam em primeira mão, e sinto muito pelo que aconteceu. O episódio parece ter surgido do nada. Eu me sentia ótima antes do nosso programa. Primeiro, perdi a visão parcial de um olho. Um pouco depois, minha mão e meu braço ficaram dormentes. Então, eu sabia que estava com um grande problema quando minha boca não falava as palavras que estavam bem na minha frente no teleprompter.

Quando ainda estava ao vivo, Julie se desculpou com os telespectadores e disse que tinha algo acontecendo com ela naquele dia. Depois ela passou para a meteorologista e não retornou mais à tela, desde então ela está em repouso.

Que susto, né?