Clima tenso! Chris Pine aparece desanimado durante entrevista com Harry Styles e dá o que falar na web

06/09/2022 | 13:10



Na última segunda feira, dia 5, começaram as entrevistas de promoção do filme Não Se Preocupe, Querida, que chegará aos cinemas no 22 de setembro. Mesmo antes do lançamento, a produção já está cercada de polêmicas. A mais nova é a cara de tédio de Chris Pine enquanto Harry Styles respondia as perguntas de uma entrevista que os dois estavam participando.

Durante as falas do cantor, Pine se manteve sem reações e isso chamou a atenção dos internautas. Mensagens criticando as respostas de Harry e elogiando o astro de Star Trek por se manter neutro ao longo da conversa encheram o twitter na última segunda-feira, dia 5. Alguns chegaram a falar que Chris se mostrou um ótimo ator por não rir do que o cantor estava falando.

Lembrando que o clima entre algumas pessoas do elenco não está nada amigável. Florence Pugh, par romântico de Styles, reclamou de algumas ações da diretora do filme, Olivia Wilde. Entre as denúncias feitas pela atriz, está o fato da produtora e o cantor estarem juntos enquanto Wilde ainda era casada. A protagonista ficou tão desconfortável com a situação que não está divulgando o projeto.