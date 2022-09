Fusca e Gol são os carros clássicos mais desejados pelos brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/09/2022 | 12:55



Após 26 anos do fim da produção do Fusca no País, o modelo da Volkswagen segue como um dos carros clássicos mais queridos dos brasileiros, alcançando a primeira posição entre os antigos mais procurados, anunciados e vendidos no primeiro semestre de 2022, segundo levantamento da OLX. O veículo foi responsável por 13% das buscas, 21% das vendas e 20% dos anúncios, com preço médio em torno de R$ 20,5 mil.

Dentre os modelos de Fusca, o fabricado em 1975 é o mais vendido, buscado e anunciado na plataforma. As cores mais procuradas são branco, azul, verde, vermelho e amarelo, nesta ordem. A região Sudeste lidera nas vendas e buscas, seguido pelos usuários do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Carros clássicos mais vendidos

Ranking Modelo mais vendido

Preço médio de venda

1 VW Fusca R$ 20.529,84 2 VW Gol R$ 16.486,06 3 Chevrolet Opala R$ 34.427,42 4 VW Parati R$ 19.784,75 5 Fiat Uno R$ 11.002,07 6 Chevrolet Chevette R$ 16.576,74 7 VW Kombi R$ 26.300,88 8 Chevrolet Caravan R$ 29.412,77 9 Ford Escort R$ 13.093,99 10 VW Voyage R$ 19.110,61

Os mais procurados e anunciados

Ranking Modelo mais buscado

Modelo mais anunciado

1 VW Fusca VW Fusca 2 VW Gol VW Gol 3 Fiat Uno Chevrolet Opala 4 Chevrolet Opala VW Parati 5 VW Parati Fiat Uno 6 Chevrolet Chevette Chevrolet Caravan 7 Fiat Palio Chevrolet Chevette 8 VW Kombi VW Kombi 9 Chevrolet Corsa VW Voyage 10 Ford Escort Ford Escort

Dicas de segurança na hora de comprar um carro pela internet