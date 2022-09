Palmeiras busca terceira remontada para ir à final

Da Redação



Dono de números impressionantes em 2022, o Palmeiras busca a terceira remontada no ano em um confronto de mata-mata. Hoje, no Allianz Parque decide com o Athletico-PR quem será o primeiro finalista da Libertadores. O time de Abel Ferreira joga com a necessidade de ganhar por dois gols de margem para ir à terceira final continental consecutiva.

O atual campeão do continente se guia pela competência que já mostrou ter em aplicar viradas em sua casa.

No Allianz Parque, já conseguiu duas remontadas neste ano sobre o São Paulo. Na finalíssima do Paulistão, passeou sobre o rival tricolor com goleada de 4 a 0 depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, fez 2 a 1, placar insuficiente para a classificação, já que havia sido superado por 1 a 0 no primeiro jogo, mas suficiente para definir a vaga nos pênaltis. Na disputa da marca da cal, contudo, os comandados de Abel Ferreira foram eliminados pelo time de Rogério Ceni.

O duelo hoje é mais uma oportunidade para o Palmeiras mostrar força diante de seu torcedor. O Allianz Parque estará lotado e a torcida, como gosta de enfatizar Abel, tem sido um combustível importante na disputa por títulos. Ao menos 40 mil palmeirenses estarão nas arquibancadas.

“Já passamos por jogos difíceis e sabemos o que temos de fazer para chegar lá. O grupo todo está fechado, confiante e com o mesmo propósito de chegar a mais uma final de Libertadores”, afirmou o jovem lateral Vanderlan.

Na escalação palmeirense, a maior dúvida é quanto à presença ou não de Raphael Veiga, que torceu o tornozelo direito. Também é pequena a possibilidade de Endrick ser utilizado. Embora o torcedor sonhe em ver o garoto em campo depois da fraca atuação de Flaco López em Curitiba, é improvável que o treinador português lance mão do jogador de 16 anos em um jogo de tamanho apelo como este. Ele já havia sinalizado que fará com cautela a transição da base para o profissional de Endrick.

A tendência é de que Rony seja o centroavante e López vá para o banco. Gustavo Scarpa volta após cumprir suspensão e fica responsável pela armação. Se Veiga não estiver em condições físicas, Bruno Tabata deve ser seu substituto. Danilo cumpre mais um jogo de suspensão e só volta em uma eventual final.

Ao Athletico, basta o empate para se classificar à decisão continental pela segunda vez em sua história. Em 2005, perdeu a final para o São Paulo. O time paranaense vai atrás, portanto, de seu primeiro título. Taça esta que Luiz Felipe Scolari sabe como ganhar, já que ostenta duas, por Grêmio e Palmeiras.