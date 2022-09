Perseguição policial em São Bernardo deixa um morto

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



06/09/2022 | 12:26



As Políciais Militar e Civil de São Bernardo perseguiram dois criminosos que fugiam pela rodovia Anchieta na tarde desta segunda-feira (5). A abordagem aconteceu durante patrulhamento, quando uma viatura da PM prestou apoio aos policiais civis que suspeitavam de dois homens que dirigiam um HB-20 e se recusaram a parar o carro, ainda na avenida José Odorizzi, por onde seguiram na contramão.

Policiais exigiram que o motorista parasse, mas eles desrepeitaram a determinação. O criminoso que dirigia e seu cúmplice foram cercados pela Polícia Rodoviária Estadual na altura do quilômetro 30, sentido litoral, mas resistiram ao ato de prisão, atropelando um dos soldados. Ele passa bem. Foi neste momento que policiais dispararam com arma de fogo contra o carro.

Os tiros atingiram apenas o condutor do veículo, que foi socorrido pela Ecovias USA, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital de Urgências de São Bernardo, mas não resistiu aos ferimentos. O policial atropelado também foi socorrido no local e passa bem.

O cúmplice comunicou aos policiais que o comparsa estava com medo de se entregar, mesmo após ele ter supostamente pedido. Constatou-se que os traficantes carregavam 60 kg de maconha distribuídos em 64 tijolos no porta-malas do veículo.

A polícia ainda confiscou três celulares. Um boletim de ocorrência foi registrado no 4° DP (Distrito Policial) de São Bernardo e o criminoso foi preso em flagrante e levado para a carceragem do 3° DP.