Xavi vê Barcelona na briga do título da Liga dos Campeões: 'Temos de sonhar alto'

06/09/2022 | 12:15



Confiança é a palavra que define o Barcelona para a atual edição da Liga dos Campeões. Após fracassar na temporada passada, caindo na primeira fase, desta vez a equipe catalã inicia a competição confiante que pode ir longe. Na visão do técnico Xavi Hernández, o time tem tudo para brigar pelo título.

Dono de cinco taças, mas em jejum desde 2015, o Barcelona se reforçou bastante e o setor ofensivo formado por Dembélé, Raphinha e o goleador Lewandowski - fez cinco gols em três rodadas do Espanhol - é a grande esperança para o retorno do time ao topo da Europa.

O primeiro teste no Grupo C ocorre nesta quarta-feira, diante do Viktoria Plzen, no Camp Nou, e Xavi adota um discurso bastante otimista ao responder sobre as expectativas na competição com a renovada equipe.

"Vamos competir e sonhar alto. Caso contrário, eu teria ficado em casa. Por que não podemos vencer esta competição? O Barça é um time formado para vencer. Eu gosto de vencer, não consigo trabalhar em uma competição sem pensar em ganhá-la."

Nada, porém, de desmerecer a forte concorrência. Xavi apenas busca passar confiança a seu elenco. Ele, contudo, garante que não está jogando pressão extra e desnecessária no elenco. "Ser favorito é outra coisa. Temos de ser humildes, pois cada jogo será uma guerra", acredita o treinador. "Ganhamos cinco títulos da Liga dos Campeões sob pressão, mas sonhar em voltar a vencer não é aumentar a pressão."

Xavi fala em brigar pela taça sem deixar de pregar enorme respeito ao segundo colocado do Campeonato Checo. "Sei que as pessoas nos veem como favoritos, mas eles (Victoria Plzen) são uma equipe muito física e muito trabalhadora. Esse jogo é uma armadilha", prevê.