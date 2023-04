Onde ficar em Miami – 10 hotéis nos melhores bairros

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



20/04/2023 | 21:56



Com tantas opções de hospedagem à disposição, os viajantes podem ter dificuldades na hora de escolher onde ficar em Miami, nos Estados Unidos. Queridinho dos brasileiros, o destino da Flórida conta com acomodações que variam desde hotéis luxuosos até locais confortáveis e com ótimo custo-benefício.

Onde ficar em Miami

O Rota de Férias preparou uma lista com 10 sugestões de bons hotéis em Miami. Abaixo, confira os empreendimentos selecionados e veja detalhes de cada um deles:

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Mandarin Oriental Miami

Ideal para quem procura um hotel de luxo em Miami, o Mandarin Oriental tem acomodações amplas e praia particular. O hotel também é conhecido por abrigar o conceituado restaurante peruano La Mar, comandado pelo chef Gastón Acurio.

InterContinental Miami

Com vista para a Biscayne Bay, o InterContinental Miami fica no centro financeiro da cidade, a apenas 20 minutos a pé da praia. Além de contar com um spa completo, o complexo tem ótimos espaços gastronômicos, com o restaurante Toro Toro, especializado em grelhados.

The Goodtime Hotel

Inaugurado em 2021, o The Goodtime Hotel pertence ao músico Pharrell Williams e ao empresário David Grutman. O hotel é uma das opções de hospedagem mais descoladas da região de Miami Beach e conquista a galera com sua decoração art déco mesclada a elementos modernos.

Hilton Miami Downtown

O Hilton Miami Downtown é uma boa pedida para quem quer se hospedar no centro da cidade. Conectado à rede de metrô Metro Mover, o hotel conta com piscina na cobertura, acomodações confortáveis, bar e bistrô.

Novotel Miami Brickell

Com um visual moderno, o Novotel Miami Brickell é oferece um custo-benefício atrativo. O complexo fica na região de Brickell, a nove quilômetros do aeroporto, e tem atrações como piscina na cobertura.

AC Hotel Miami Wynwood

A 10 quilômetros de South Beach e do aeroporto, o AC Hotel Miami Wynwood oferece café da manhã gratuito aos hóspedes. Todos os quartos são confortáveis e equipados com itens como micro-ondas e geladeira.

Kimpton EPIC Hotel

Acomodações com varanda, restaurante com vista para o mar e spa são algumas atrações do Kimpton EPIC Hotel. Localizado no centro financeiro de Miami, o hotel também tem uma piscina no 16º andar.

EAST Miami

Como quatro piscinas, o EAST Miami fica pertinho de lojas e restaurantes bacanas. O Sugar, bar no 40º andar do hotel, é uma das áreas mais procuradas do complexo, que também abriga um lounge gastronômico e o restaurante uruguaio Quinto La Huella.

Four Seasons Hotel Miami

A pouco mais de três quilômetros da famosa FTX Arena (antiga American Airlines Arena), o Four Seasons Hotel Miami permite curtir o melhor da cidade em alto estilo. Os quartos são luxuosos e as áreas de lazer incluem piscinas e restaurantes badalados, como o Edge, Steak & Bar.

ABAE Hotel by Eskape Collection

O ABAE Hotel by Eskape Collection oferece muito conforto e conta com um ótimo custo benefício. O hotel fica em South Beach, a 15 minutos a pé da praia e a 19 quilômetros do aeroporto.

5 lugares para visitar em Miami

Famosa pelas praias, compras, boa gastronomia e opções de lazer, Miami conta com atrações novas e clássicas. Veja o que não pode ficar de fora do roteiro ao se hospedar por lá.

Ocean Drive

A Ocean Drive é a cara de Miami Beach. Com predinhos em estilo art déco, vive lotada de dia e noite. O que não faltam por lá são bares, restaurantes e clubes de praia, além de uma faixa de areia banhada pelo mar azul. É um lugar para passear com calma e curtir cada momento.

Bayside Marketplace

O Bayside Marketplace é um dos principais shoppings de Miami. A céu aberto, conta com lojas de grifes amadas pelos brasileiros e bons restaurantes, bem como Depois de encher as sacolas, vale a pena dar uma votla na baía Biscayne Bay, sobretudo durante o pôr do sol.

Vizcaya Museum

Para quem gosta de história, o Vizcaya Museum é um pedacinho da Europa nos EUA. O local foi instalado em uma mansão de 1916, que foi doada para a prefeitura da cidade em 1952. Mais do que obras de arte, o museu conta com belíssimos jardins, perfeitos para fazer fotos para o Instagram.

E11EVEN Miami

Atração inusitada para os turistas, o E11EVEN é um dos strip clubs mais famosos do mundo. Aberto 24 horas, o local pode ser frequentado por amigos. Diversas celebridades internacionais costumam fazer shows musicais por lá.

Sawgrass Mills

Um dos maiores shoppings de outlets do mundo, com mais de 300 lojas, o Sawgrass Mills fica em Fort Lauderdale, a cerca de uma hora de Miami. É o destino perfeito para quem deseja fazer compras com descontos.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar em Miami, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Miami ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

