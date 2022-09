Adriane Galisteu revela novo bicho e possível participante de A Fazenda

06/09/2022 | 11:10



Quem é o grande amante de reality show deve estar contando os dias para a estreia de A Fazenda que tem previsão de chegar nas telinhas da Record com uma nova temporada na próxima terça-feira, dia 13, e com o comando de Adriane Galisteu.

Em entrevista ao Central Reality, a apresentadora entregou algumas novidades e deixou ainda mais os telespectadores ansiosos e animados para o início de toda a competição. Pois é, Adriane soltou alguns spoilers e revelou um novo bicho que estará presente.

- Eu tenho coisas pra contar pra vocês. Posso? Então vou falar, não quero nem saber. Vou aproveitar que eu estou em casa mesmo, não tem censura. Não tem ninguém olhando feio pra mim, se eu estiver falando muita m***a. É o seguinte, amanhã vamos fazer nossa coletiva de imprensa. Vai ser no programa Hoje em Dia e vamos dar seis nomes. No dia 7, no feriado, eu vou pela primeira vez lá na fazenda e vou conhecer porque a obra ficou pronta agora. A única coisa que eu conheci até agora, foi a minha varanda. Minha varanda eu já vi e ela está linda demais, completamente diferente da varanda do ano passado. Eu já sei que a piscina está maior, fizeram uma obra real assim. Sei que a cara da nossa fazenda nada tem haver com a da temporada passada. Eles estavam em obra desde que acabou o Power Couple. Então eu vou abrir a porteira oficialmente no feriado e vou fazer uns Stories. Vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo nesse universo novo. Já sei que teremos bichos e vai voltar um bicho. Qual vocês apostam? A lhama da cusparada, é ela mesmo. Teremos de volta a cusparada.

Os fãs que estavam presentes na live de Adriane Galisteu questionaram sobre um nome esperado e ela ouviu o de Deolane Bezerra e revelou que acredita que a advogada vai estar nesta nova edição Logo após perceber o que estava falando tentou voltar atrás, mas já era tarde.