Mesmo sem publicar conteúdo ilegal, Pornhub é excluído do Instagram

06/09/2022 | 10:55



No último sábado (3), a conta do Pornhub foi removida do Instagram. Apesar de não publicar conteúdo explícito ou nudez, a empresa foi banida com a justificativa de violar as diretrizes da comunidade – embora a Meta, proprietária da rede social, não tenha especificado quais seriam essas infrações. O site de vídeos pornográficos segue ativo em outras mídias, como o Twitter.

O banimento do Pornhub pode estar relacionado a críticas à sua inação em combater a disseminação de vídeos que contenham estupro, abuso ou tráfico sexual, e pedofilia. Tanto é que, em 2020, Visa e Mastercard decidiram parar de processar pagamentos devido à presença de conteúdo ilegal.

Quem encabeça as críticas contra o Pornhub é a campanha TraffickingHub. Seu objetivo principal é fechar o site pornográfico, sendo que já conta com uma petição online que soma 2,2 milhões de assinaturas. A fundadora da ação é Laila Mickelwait, que também faz parte de um movimento cristão conservador, que defende a abolição da indústria do sexo e da pornografia comercial.

Em resposta às críticas, o Pornhub vem tomando medidas para minar a disseminação de conteúdo ilegal. Nos últimos anos, por exemplo, removeu a função de baixar vídeos e deletou publicações criadas por contas não-verificadas. Estima-se que isso fez o site perder mais de 80% do seu material.