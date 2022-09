A Semana da Pátria e da democracia

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

Especial para o Diário



06/09/2022 | 10:35



Nos encontramos na Semana da Pátria, nome dado, em tempos de mais patriotismo e menos polarização política, ao período onde se insere o 7 de setembro, data em que o Brasil se separou de Portugal.

Por conta das narrativas interesseiras e desastradas de grupos adversários (que mais se assemelham a desleais inimigos), no lugar de priorizar os 200 anos da Independência, a preocupação de muitos é com a possibilidade de um golpe de estado que, na fala dos boateiros, seria desfechado por Jair Bolsonaro ou por militares a seu serviço.

E pouco adiantam os seguidos desmentidos do presidente, que garante governar e pretender, se vencer as eleições, continuar governando “dentro das quatro linhas da Constituição”. Até altas figuras do meio institucional justificam suas ações extremadas, incabíveis e inconstitucionais como sendo o combat e a “atos antidemocráticos” supostamente cometidos por seus perseguidos.

A democracia é aspiração nacional desde a época do Império e foi inspiração da República, em 1889. Mas, desde aquele tempo, não conseguimos definir claramente que tipo de democracia queremos. O marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e seu primeiro presidente foi obrigado a renunciar quando tentou governar com mão de ferro e provocou revolta militar.

Vários de seus sucessores fizeram governos autoritários, mas se diziam democráticos, como também afirmaram ser Getúlio Vargas, que assumiu o governo na esteira da Revolução de 1930, e os militares alçados ao poder pela Revolução de 1964, que restou rebatizada como “golpe” pelos civis que assumiram a partir de 1985. Semântica à parte, nas duas revoluções houve a quebra institucional com o afastamento dos eleitos e a posse de esco lhidos pelas regras revolucionárias.

Observe-se que durante os quase 133 anos da República, os políticos de todas as tendências sempre se disseram democratas. Até os comunistas e outros esquerdistas cuja gênese política é a ditadura do proletariado invocam a democracia da mesma forma que o fazem direitistas e centristas.

A única conclusão lógica a que se pode chegar é que embora a palavra usada seja a mesma, a democracia é completamente diferente e até antagônica na cabeça de figuras de opiniões e comportamentos tão diversos. Só para usar um exemplo do presente, imaginem quão diferente deve ser a democracia nos raciocínios de Bolsonaro e de Lula, os dois principais concorrentes das próximas eleições. Difícil saber, por mais que expliquem.

Espera-se que os interesses subalternos ou deformados sobre a democracia não turvem a comemoração do bicentenário da Independência. Que a presença do coração de d. Pedro I – trazido de Portugal especialmente para a festa – motive os políticos, os poderosos e cada um do povo a pensar mais no Brasil e menos em ideologias, fragmentação e interesses próprios ou de grupos. Que todos se comportem como Nação. Jamais como bandos de desgarrados.