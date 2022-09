POCO M5 e POCO M5s são os mais novos smartphones da fabricante chinesa

Da Redação

Do 33Giga



06/09/2022 | 09:55



A POCO está lançando hoje (6) seus dois novos smartphones, o POCO M5 e o POCO M5s. O primeiro é um modelo de entrada com foco em performance, enquanto o segundo se posiciona como um intermediário com destaque para os quesitos visual, fotografia e áudio. A seguir, você descobre mais detalhes dessas novidades.

POCO M5

Sob o slogan “The Performance player”, o principal destaque do modelo é que ele está equipado com o processador MediaTek Helio G99, o mais recente chipset 4G lançado pela MediaTek. Para acompanhar, são 6GB de RAM (LPDDR4X) e 128GB de armazenamento interno (UFS 2.2). A combinação dessas três especificações vai garantir um multitarefas fluido, com espaço de sobra para quem gosta de ter todo tipo de app à mão – assim como uma experiência superior em jogos, graças ao Game Turbo 5.0.

O POCO M5 conta também com tela LCD DynamicSwitch, que conversa com a bateria e otimiza não apenas a visualização, mas o consumo de energia. A performance é aprimorada por uma rápida taxa de atualização de 90Hz, que permitirá ao usuário desfrutar de 60+ FPS em um modelo de entrada. Esse tópico fica completo com a taxa de amostragem de 240Hz por toque, que dá ao aparelho uma performance elevada, em especial, para partidas de jogos online.

Por fim, o POCO M5 entrega bateria de 5.000mAh de longa duração e carregador rápido. Com isso, em menos de 2 horas conectado à tomada, o modelo pode atingir 100% de sua carga.

POCO M5s

O smartphone tem tela AMOLED DotDisplay com cores fortes, brilhantes e claras, para uma melhor experiência de visualização de fotos e vídeos. No entanto, o POCO M5S também leva muito a sério o cuidado com os olhos. Por isso, conta com o Reading Mode 3.0 e o DC dimming, que otimizam a luminosidade e a cintilância do display para momentos de uso prolongado.

Com o slogan “The fun magician”, o POCO é uma boa opção para os usuários que amam tirar fotos. A câmera principal do modelo tem 64MP e é acompanhada por outras três lentes, sendo elas uma ultra-wide, uma macro e um sensor de profundidade. O resultado dessa fórmula é a captura de momentos especiais em grandes fotos, eternizando todos os detalhes.

E para que tudo funcione de maneira cumpridora, o smartphone é equipado com processador MediaTek Helio G95, conhecido por seu desempenho estável, além de memórias RAM LPDDR4X e ROM UFS 2.2. Essas características dão ao modelo boa fluidez para jogos, processamento de fotos e multitarefas de forma geral.

Para completar, a bateria caprichada de 5.000mAh se propõe a durar todo o dia – em parceria com o carregador de carga rápida de 33W. Dessa forma, os usuários do POCO M5s poderão fazer fotos, assistir a transmissões e consumir filmes e séries de TV sem se preocupar com o consumo de energia.

Preços e disponibilidade

Para celebrar lançamento para o mercado mundial, a fabricante lança os dois aparelhos com ofertas e descontos especiais no AliExpress. O POCO M5 chega para os brasileiros pelo preço promocional de $139, enquanto as versões do POCO M5s estão por a partir de $169. Além disso, a loja vai dar um cupom de $10 de desconto e mais dois códigos promocionais que você pode conferir diretamente nas páginas de cada produto.

