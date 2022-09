São Bernardo inicia vacinação de todas as crianças a partir de 3 anos contra a Covid-19

Da Redação



06/09/2022



A Prefeitura de São Bernardo inicia hoje a vacinação de todas as crianças a partir de 3 anos contra a Covid-19. A população com 18 anos ou mais, que tenha recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses, também já pode receber a quarta dose de proteção contra o Coronavírus, mediante apresentação do documento de identificação e do comprovante das doses anteriores.

A imunização ocorre em todas as 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem necessidade de agendamento. De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB) esta é mais uma etapa importante na luta contra o coronavírus.

“Imunizar nossas crianças, com e sem comorbidades, é mais um avanço no combate da pandemia no nosso município. Não deixe de proteger seus filhos”, afirmou Morando.

Até ontem, o município aplicou 2.252.899 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 526.082 terceiras doses, 260.279 quartas doses e 916 quintas dozes. Estas ultimas estão disponíveis para todos os imunossuprimidos graves que tenham tomado a quarta dose há pelo menos quatro meses. As doses contra a Covid-19 e as demais vacinas das campanhas de multivacinação e contra a poliomelite e influenza também seguem disponíveis em todas as UBSs.

As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira nas 33 UBSs e o fluxo segue o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos atuam com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão).

Nestes locais, a vacinação acontece das 8h às 21h. As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com vacinação das 8h às 17h. Todos os endereços podem ser consultados no link www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/onde-ficam-as-unidades-de-saude-ubss.