Orosco reúne 5.000 em lançamento da candidatura a deputado federal

Da Redação



06/09/2022 | 09:20



O empresário Júnior Orosco (União Brasil), que é candidato a deputado federal, realizou, na noite de sábado (3), o lançamento oficial de sua campanha. O evento, que reuniu cerca de 5.000 pessoas, segundo os organizadores, foi realizado no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André.

Entre as lideranças políticas que subiram ao palco para discursar estavam o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). e o prefeito de Piquete. Rominho (PSDB).

Paulo destacou a necessidade do aumento da representatividade política na região. “A busca por esperança é o que move cada pessoa até aqui e o Júnior representa isso para o Grande ABC. Apoio a campanha, junto com a Ana Carolina Serra para estadual, pois tenho certeza que juntos trarão muitos resultados para nossa gente”, disse o chefe do Executivo andreense. Rominho reforçou a atuação do candidato a deputado federal no Vale do Paraíba. “Toda a região quer retribuir o apoio nas urnas”, falou no evento.

Também estavam presentes o ex-prefeito de Santo André João Avamileno, que atua na coordenação da campanha de Orosco, o deputado estadual Itamar Borges (MDB) e o ex-prefeito de São Caetano Paulo Pinheiro (União Brasil), que disputa vaga na Assembleia Legislativa. O local também contou com a presença de mais de 100 vereadores de várias cidades do Estado.

Ao lado de familiares, Orosco agradeceu a presença do público no clube de Santo André. “Quem compareceu ao nosso lançamento veio porque acredita no projeto de uma região mais forte, um estado de São Paulo unificado e protegido. Esse é o pensamento e desejo de todo brasileiro, que é viver com segurança, proteção social, com comida na mesa e sem esta briga politica que não leva ninguém a lugar algum”, afirmou.

Além do Grande ABC, o ato político reuniu moradores do Alto Tietê, Baixada Santista. Interior do Estado e Zona Leste da Capital, além de representantes da torcida Estopim da Fiel. “Vamos buscar o convencimento das pessoas que nossa candidatura está preparada para vencer estas eleições e mudar a realidade das famílias em dificuldade”, disse.