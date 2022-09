Marcelo de Pantanal é visto de mãos dadas com outro rapaz durante o Rock in Rio

06/09/2022 | 09:10



Lucas Leto está vivendo um grande momento em sua carreira que é protagonizar o personagem Marcelo, filho de Tenório, em Pantanal. E assim como vários famosos, o bonitão resolveu curtir alguns momentos no Rock in Rio que aconteceu no último final de semana.

Segundo o jornal Extra, o artista teria sido visto circulando pra lá e pra cá de mãos dadas com um DJ e diretor baiano chamado Marcelo Bahia Sacramento o que acabou aumentando as possibilidades de que ele estaria vivendo um affair.

Sem assumir qualquer tipo de relação entre eles, Lucas Leto publicou algumas fotos ao lado do rapaz nas redes sociais, mas como dito anteriormente, tem a sua vida pessoal super discreta e nunca falou sobre a sexualidade publicamente.