Ana Carolina Serra fala de saúde em Santo André

Da Redação



06/09/2022 | 09:10



A primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que é candidata a deputada estadual, recebeu o apoio, na noite de ontem, dos profissionais de Educação e Saúde de Santo André. O evento ocorreu no Primeiro de Maio Futebol Clube e reuniu 1.500 pessoas. Em discurso, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou o importante trabalho desenvolvido por esses colaboradores durante a pandemia.

“Hoje é um dia para agradecer o trabalho de cada um de vocês que se esforçaram para junto de nós, cuidar da saúde e da educação de cada andreense, em especial no período crítico da pandemia do Covid-19, nos hospitais de campanha, na vacinação e nas aulas remotas. Vocês salvaram muitas vidas por acreditarem nas nossas orientações", disse. Paulo Serra enfatizou ainda o trabalho social desenvolvido por Ana Carolina e toda a equipe.

“A Ana Carolina e toda a equipe que atuou no social e aqueles de outras secretarias que ajudaram nos programas reconhecidos por levar comida à mesa das pessoas e dignidade aos que mais precisam, o meu muito obrigado. Graças a persistência da Ana e o apoio de todos, esses programas são reconhecidos em todo o Estado de São Paulo”, destacou.

Ana Carolina recebeu propostas dos participantes e se comprometeu com recursos para ampliação dos serviços na atenção básica de saúde.

“Levarei todas as sugestões recebidas e me comprometo no envio de recursos, para ampliar o atendimento na atenção básica e o Programa da Família, em Santo André e em todos os municípios do Grande ABC e nas grandes cidades de São Paulo”, se comprometeu. Ela também falou sobre educação. “Na Assembleia serei uma das vozes da Educação e levarei o exemplo de Santo André para o governo estadual. Se deu certo aqui, dará certo no Estado.”

COM O GOVERNADOR

Também ontem, Ana Carolina participou de evento na Capital, ao lado do governador Rodrigo Garcia (PSDB), em um clube na Lapa. “Ana Carolina traz uma experiêmcia de Fundo Social para a Assembleia. Estou muito feliz em participar de um grande encontro em São Paulo ao lado dela”, disse Rodrigo. O ato político foi organizado pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, Carlos Bezerra Jr. (PSDB).