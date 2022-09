Com um clique, adicione o calendário de jogos da Copa do Mundo à agenda

Maria Beatriz Vaccari

Do 33Giga



06/09/2022 | 08:55



Quem quer organizar o calendário de jogos da Copa do Mundo não precisa perder tempo adicionando partidas manualmente. O jornalista Victor Gama organizou o cronograma completo e divulgou um link que permite adicionar todos os eventos do campeonato de forma prática e rápida à agenda do celular. O processo pode ser realizado em aparelhos Android e iOS ou via desktop, sendo que adicionará as partidas no aplicativo padrão.

Tutorial para Android

1. Abra seu smartphone e acesse o link https://bit.ly/3RBJl4a, que irá baixar um arquivo chamado “basic.ics”. Em seguida, clique nesse arquivo e abra-o com a agenda do Google.

2. Selecione a opção “Adicionar Todos” e clique na agenda desejada (caso tenha mais de uma).

3. Pronto! O calendário de jogos da Copa do Mundo vai aparecer automaticamente no seu Google Calendar.

Tutorial para iOS

1. Em seu celular, acesse o seguinte link: https://bit.ly/3RBJl4a. Depois, clique em “Assinar”.

2. Dê um toque em “Adicionar”.

3. Confirme a ação apertando “OK” e pronto! Os jogos da Copa do Mundo vão aparecer automaticamente no calendário do iOS.

Tutorial para Outlook

1. Acesse o link do arquivo: https://bit.ly/3RBJl4a, que irá baixar um arquivo chamado “basic”.

2. Execute o arquivo em seu computador. Em seguida, clique em “Importar”.

3. Pronto! Automaticamente, o calendário de jogos da Copa do Mundo aparecerá no Outlook.