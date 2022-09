Campos Neto: Inflação cheia está alta e núcleos estão subindo muito no mundo

05/09/2022 | 22:38



O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou há pouco que o mercado precifica uma queda contínua da inflação, enquanto ele divide esse processo em duas etapas, com uma redução inicial de preços de energia e alimentos. As declarações foram feitas durante o evento Valor 1000, do jornal Valor Econômico, em São Paulo.

"A gente olha no final, a inflação cheia está alta e núcleos estão subindo muito no mundo. A inflação começou com energia, alimentos e um pouco de serviços. E agora começa a contaminar toda a cadeia. Por isso eu digo que o mundo tem dificuldade na luta com a inflação. Os mercados quase que precificam que a queda da inflação será contínua e eu entendo que não", disse.

Segundo Campos Neto, o ajuste nos preços de energia e alimentos levará a inflação a cair em alguns países desenvolvidos de 9% para 5%. "Mas acredito que haverá outra luta para derrubar a inflação de 5% para 3% e 2%", disse.