Maisa Silva revela que está gravando a segunda temporada de De Volta aos 15

05/09/2022 | 16:10



Maisa Silva que está no auge dos seus 20 anos de idade, anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 5, que vai começar a gravar a segunda temporada da série da Netflix, De Volta aos 15. Na publicação, a apresentadora postou um click em que aparece ao lado de Camila Queiroz e da nova diretora da produção, Maria Medicis.

Na legenda da publicação, Maisa fez questão de falar um pouquinho (mas deixando alguns detalhes bem em evidência) sobre o início das filmagens da segunda parte da série que é a personagem Anita que faz ao lado da esposa de Klebber Toledo.

Vocês pediram e a patroa, Netflix atendeu! Começamos a gravar a segunda temporada de De Volta aos 15! Tem novo viajante no tempo, nova diretora geral @mmedicis e muitas surpresas nessa história (muito conteúdo pras fics de vocês hahahah). As Anitas estão prontas! hora de um post novo no floguinho!

E claro, os fãs ficaram enlouquecidos com a novidade que a atriz postou.