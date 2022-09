Puyol diz que não é tarde para a volta de Messi ao Barcelona: 'Sempre bem-vindo'

05/09/2022 | 15:35



Ex-capitão do Barcelona, o zagueiro aposentado Carles Puyol estrelou a apresentação do Torneio Solidário de Pádel XAP, nesta segunda-feira, e falou bastante sobre a equipe na qual se consagrou. E, claro, não teve dúvidas em abrir as portas para o retorno de Messi à Catalunha daqui um ano, garantindo que não será tarde.

Gozando o último dos dois anos de contrato com o Paris Saint-Germain, para o qual se transferiu de graça, o argentino estaria disposto a se despedir no Barcelona e dirigentes e ex-jogadores da equipe azul-grená, sempre que podem, abrem as portas para o retorno de El Diez. Agora é Pyoul quem o vê no clube em 2023.

"Não é tarde demais para um retorno de Leo Messi", enfatizou. "Ele tem mais um ano de contrato e muitas coisas podem acontecer nesse período. Depende de Xavi e Leo, mas ele sempre será bem-vindo no Barça", garantiu Puyol.

O ex-zagueiro aproveitou para falar que o defensor Piqué também pode voltar a jogar em alto nível no clube. Atualmente o defensor não vem atuando. "Ele jogou muitos jogos lesionado, se esforçou e isso compensa. A equipe se fortaleceu muito na defesa, mas Piqué é um grande jogador e, se estiver 100%, será muito importante para o time. Ele também pode trazer muita experiência no vestiário."

Com reforços e apresentando um bom começo de temporada, Puyol já imagina o Barcelona novamente brigando por conquistas. "Estou convencido de que o Barcelona pode enfrentar o Real Madrid de igual para igual. Um trabalho muito bom foi feito e agora cabe ao Xavi, aos jogadores, e também aos torcedores, estarem todos juntos, o que é sempre mais fácil, principalmente em momentos difíceis", disse.

Puyol ainda teceu elogios ao centroavante Lewandowski, uma das principais contratações do Barcelona. "Ele é um dos melhores atacantes do mundo, e não só pelo faro de gol que tem. Sabe segurar a bola, sabe combinar jogadas. Espero que ele possa ganhar a Bola de Ouro. Ele merece pelos bons anos que teve e agora tem que ganhá-la no Barça. Será um bom sinal."