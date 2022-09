José Loreto e Rafa Kalimann se beijam muito na pista do Rock in Rio

05/09/2022 | 15:10



Rafa Kalimann aproveitou muito a terceira noite de Rock in Rio. A influnciadora não segurou a emoção e deu literalmente pulinhos de alegria ao acompanhar os shows do festival. Ela estava com o namorado, José Loreto, que fez questão de gravar a felicidade da amada.

O vídeo de Loreto praticamente babando em Kalimann foi compartilhado pela influenciadora nas redes sociais. Esses dois estão muito apaixonados mesmo, né?

Nos Stories, ela escreveu:

A emoção de ver o Rock in Rio pela primeira vez. Fiquei muito empolgada e feliz.

O casal estava na pista e trocou vários beijos durante as apresentações.