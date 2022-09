Cruzeiros da Disney – 20 dicas essenciais para se dar bem a bordo

Paulo Basso Jr.

Fazer um dos cruzeiros da Disney é um sonho para muitas pessoas. Muitos viajantes, porém, ainda ficam inseguros em entrar em um navio, ainda mais no exterior, por conta de todos os trâmites envolvidos e também por não saber exatamente como é passar alguns dias a bordo.

Por isso, o Rota de Férias preparou uma lista de 20 perguntas e respostas com dicas essenciais para quem pretende fazer um dos cruzeiros da Disney, como os realizados pelo Disney Dream, no qual já embarquei três vezes.

Mas antes de começar, vale a pena conferir a galeria de imagens abaixo. Assim, você já se familiariza com os ambientes encontrados nos cinco navios da Disney Cruise Line: Wish, Fantasy, Dream, Wonder e Magic.

Cruzeiros da Disney: dicas essenciais

Veja 20 perguntas e respostas com tudo que você precisa saber antes de embarcar em um dos cruzeiros da Disney:

1. Existe apenas um navio da Disney?

Não, na verdade, cinco navios pertencem à companhia chamada Disney Cruise Line. São eles: Magic, Wonder, Dream, Fantasy e Wish. Todos fazem roteiros diferentes ao longo do ano, a maior parte deles partindo de portos americanos, como Port Canaveral, próximo a Orlando, Miami, Nova York, San Diego e muitos outros. Alguns deles também passam algumas temporadas na Europa.

2. Todos os navios da Disney são iguais?

Não. O Magic e o Wonder, mais antigos, são gêmeos, assim como o Dream e o Fantasy. Já o Wish, lançado em 2022, é o mais moderno de todos e terá dois gêmeos com previsão de lançamento em 2024 e 2026. Os navios chamados de gêmeos têm a mesma estrutura e se assemelham, mas são decorados de forma diferente e têm atrativos próprios. Enquanto o Magic e o Wonder comportam cerca de 2.700 passageiros, o Dream, o Fantasy e o Wish têm capacidade para mais de 4.000 hóspedes.

3. Para onde vão os cruzeiros da Disney?

Ao longo do ano, os navios da Disney realizam uma série de itinerários diferentes. O Disney Dream, mais famoso entre os brasileiros, faz cruzeiros de três ou quatro noites que partem principalmente de Miami rumo a Bahamas, com paradas em Nassau e Castaway Cay, ilha privada da Disney. Mas ele também segue para outros destinos, como Nova York, de onde viaja para Bermudas, e até mesmo a Europa. o Disney Wish, por sua vez, passa o ano todo entre Port Canaveral, na Flórida (a cerca de uma hora de carro de Orlando), e Bahamas. O Fantasy parte de Port Canaveral, também, rumo às faces leste e oeste do Caribe, em roteiros de 5 a 11 noites. O Magic e o Wonder, por sua vez, navegam principalmente por lugares distintos, como Alasca, Califórnia, Texas e Europa.

4. Quanto custa fazer os cruzeiros da Disney?

Os valores variam de acordo com a época do ano e o roteiro escolhido. O minicruzeiro de quatro noites no Disney Dream, por exemplo, custa desde US$ 1.500 por pessoa em cabine dupla. O Wish, mais novo, tem pacotes similares a partir de US$ 1.850. A esse valor é preciso ser acrescentada a passagem aérea até o destino. Diversas agências de viagem no Brasil vendem pacotes promocionais que cobrem o roteiro completo, mas também dá para adquiri-los no site oficial da Disney Cruise Line.

5. Quais documentos são necessários para embarcar?

Para chegar aos Estados Unidos e entrar em um dos cruzeiros da Disney, você vai precisar de passaporte e visto válidos. A partir daí, em algumas das paradas, basta apresentar um documento com foto e o cartão da cabine para embarcar e desembarcar. Dependendo do destino, pode ser que você tenha que apresentar novamente passaporte e visto correspondente. O processo é semelhante ao de entrada em qualquer país por via aérea. Além disso, é preciso ter ao menos duas doses da vacina contra covid-19 aplicadas, no mínimo, 14 dias antes do embarque.

6. Como ir de Orlando para Port Canaveral, de onde partem diversos cruzeiros da Disney?

A Disney oferece transporte desde seus parques e hotéis em Orlando, bem como do aeroporto internacional da cidade, rumo à Port Canaveral. O transfer pode ser adquirido de forma antecipada, pelo aplicativo Disney Cruise Line Navigator. Para embarcar nos ônibus, você precisará apresentar passaporte, visto e reserva do cruzeiro. Outra opção é alugar um carro para fazer o trajeto. Use este comparador online para checar os preços praticados por várias locadoras que operam na região.

7. Como funciona o processo de check in e embarque no navio?

Antes de embarcar, é obrigatório subir o certificado de vacinação contra covid no site Safe Passage, da Disney Cruise Line. Para isso, basta acessar o site, criar uma conta com os dados de seu cruzeiro da Disney, selecionar a versão digital ou escanear a carteirinha de vacinação com ao menos duas doses contra covid-19 aplicadas até 14 dias antes da viagem (bem como o teste de covid-19, até 22 de setembro de 2022) e fazer o upload no sistema. Dá para repetir o procedimento para todos que viajam contigo. O segundo passo, ainda antes do embarque, é baixar o aplicativo Disney Cruise Line Navigator e fazer o check in online do cruzeiro. Nele, você terá de informar dados pessoais, como passaporte, visto e cartão de crédito internacional em que serão debitadas todas as contas. A partir daí, basta ir, na manhã do embarque, para o porto e seguir os procedimentos de checagem dos documentos.

8. Que tipos de roupas devo levar na mala?

A atmosfera no cruzeiro da Disney é descontraída. Coloque na mala roupas leves, trajes de banho, sandálias, tênis, chapéu, óculos escuro e protetor solar. Um traje esporte-fino pode cair bem nos jantares, mas são obrigatórios apenas nos restaurantes de alta gastronomia, como o Palo e o Remy, nos navios Dream e Fantasy, e Palo e Enchanté, no Wish. Nas cabines, há toalhas, amenities e secador de cabelo.

9. Qual cabine devo escolher?

Os navios costumam ter cabines de diferentes categorias. No Dream e no Fantasy, por exemplo, há 11 tipos, desde as internas, pequenas e sem vista, até as grandes suítes. Já o Wish conta com 10 categorias. Em geral, é mais confortável ficar em uma acomodação com varanda; Todas as cabines do Wish, do Dream e do Fantasy contam com lavabo separado do banheiro, o que facilita bastante o processo de organização e arrumação de quem viaja em família.

10. Como são feitos os pagamentos no navio?

A bordo, você usará apenas o cartão do quarto para fazer compras. Os valores serão debitados no cartão de crédito internacional registrado durante o check in. Não se esqueça de desbloqueá-lo.

11. É comum ficar enjoado a bordo?

A sensação varia bastante de pessoa para pessoa e tem relação direta com as condições climáticas e o movimento do mar. Porém, sobretudo nos navios mais modernos da Disney, o Wish, o Dream e o Fantasy, há sistemas de amortecedores poderosos para tornar as viagens mais confortáveis. Vale a pena viajar com alguns remédios pessoais, mas os funcionários dos navios também estão preparados para atender esse tipo de emergência.

12. É seguro viajar com crianças pequenas?

A maioria dos pais atesta que sente-se mais seguro nos cruzeiros da Disney, por exemplo, do que nos parques temáticos. A bordo, as crianças ficam mais soltas e encontram espaços para brincar que contam com a presença continua de monitores especializados, como ocorre em um resort. Além disso, elas ficam com pulseiras quando estão nos clubes infantis, que ajudam a controlar a localização e manter os responsáveis mais tranquilos.

13. Que tipo de atividades as crianças encontram a bordo?

Há atividades para crianças de qualquer idade durante um cruzeiro da Disney. Clubes específicos atendem menorzinhos, maiorzinhos e até adolescentes. Nesses espaços., eles são registrados e identificados por pulseiras. Além disso, permanecem o tempo todo ao lado de monitores. Os responsáveis podem conhecer as áreas infantis e teens (onde há videogames, festas com DJs e piscinas específicas) apenas em horários específicos e voltar à porta (já que, fora dos horários indicados, não há mais acesso, para preservar a segurança e privacidade dos baixinhos) na hora que quiserem para buscar as crianças. Muitos dos pequenos ficam, inicialmente, envergonhados de entrar nos clubes, mas depois acabam se soltando e costumam se divertir bastante. Algumas vezes, resolvem até comer por lá. Os navios da Disney também contam com berçários, cujo serviço é cobrado à parte, bem como áreas gratuitas para a prática de esportes, piscinas e toboáguas.

14. Dá para encontrar personagens durante os cruzeiros da Disney?

Sim, o tempo todo. Esse, por sinal, é um dos grandes diferenciais de fazer um cruzeiro da Disney. No aplicativo é possível conferir onde os personagens vão aparecer e ir até lá para fazer fotos, pegar autógrafos e dar abraço. As filas, quando existem, costumeiramente são bem mais rápidas que as dos parques. No átrio, na área das piscinas, nos clubes e até nos corredores, os passageiros se deparam o tempo todo com as Princesas, Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, Capitão Gancho, Tico e Teco, Jack Sparow, Stitch e por aí vai. Também vale a pena ficar de olho na decoração, já que há muitas curiosidades por trás dos navios da Disney. Algumas vezes por ano, a Disney promove cruzeiros temáticos, inspirados em datas como o Halloween.

15. E para os adultos, o que há para fazer a bordo?

Os cruzeiros da Disney não contam com cassinos, mas oferecem bares temáticos e baladas específicas para os adultos. Também dá para praticar esportes, conferir as lojinhas e ir a spas e piscinas exclusivas. Existem ainda boas opções de experiências para curtir em casal ou família, como cinemas e musicais de alto nível no teatro. No Dream e no Fantasy, há até uma noite com queima de fogos, realizada durante um show dedicado a Piratas do Caribe.

16. Como funciona a alimentação nos cruzeiros da Disney?

O sistema é all inclusive para comidas e bebidas não alcoólicas. Você pode se alimentar à vontade ao longo do dia e da noite nos restaurantes temáticos (confira na programação o horário de funcionamento de cada um) e também nas estações de bebidas e sorvetes. Até mesmo em Castaway Cay, a ilha privada da Disney nas Bahamas, é possível comer de graça. Na hora do jantar, você terá que respeitar o horário do seu turno e dirigir-se sempre à mesma mesa, como ocorre em muitos transatlânticos. A boa notícia é que você será servido sempre pelos mesmos garçons, que logo se habituam aos seus gostos. Nos cruzeiros da Disney, caso queira, também há restaurantes de alta gastronomia com refeições pagas à parte, como o Palo e o Remy, presentes no Dream e no Fantasy, e o e Palo e Enchanté, no Wish.

17. O que dá para fazer durante as paradas previstas no itinerário do navio?

Como na maioria dos cruzeiros, você chegará ao destino na parte da manhã e deverá estar de volta a bordo no meio da tarde. Fique sempre de olho nos horários especificados na programação, pois o navio não pode esperar quem está do lado de fora – e, caso o perca, você terá que se virar para chegar até o próximo destino. Depois de desembarcar, dá para fazer os passeios que quiser, por conta ou contratando algum dos serviços de excursão oferecidos pela Disney Cruise Line. Há também a opção de permanecer no navio e aproveitar as facilidades oferecidas a bordo.

18. Como é Castaway Cay, a ilha privada da Disney no Caribe?

Castaway Cay faz parte dos roteiros realizados pelo Wish, pelo Dream e alguns cruzeiros do Fantasy, do Magic e do Wonder. Ali, não há estrutura hoteleira: apenas mata verde e praias banhadas por águas tinindo de azul. Há três praias em Castaway Cay. A mais bonita é a Serenity Bay, voltada apenas para adultos. As outras duas contam com estruturas para famílias, como toboáguas sobre o mar. Dá para alugar bicicleta e snorkel. Os fãs de mergulho simples podem procurar estátuas do Mickey e da Minnie no fundo do mar, bem como réplicas de navios naufragados. Boias brancas indicam onde estão os personagens, enquanto as vermelhas apontam para os outros objetos.

19. É preciso dar gorjeta?

Nos navios, é de bom tom deixar gorjetas para os funcionários que o atendem durante todo o cruzeiro, desde o camareiro até o garçom. No cruzeiro da Disney, papéis com sugestões de valores e envelopes são entregues nas cabines na última noite. Basta destacá-los como quiser e distribuir os valores, que serão descontados do cartão de crédito registrado durante o check in.

20. Como é feito o procedimento do desembarque final?

Na noite anterior ao desembarque final do cruzeiro da Disney, você poderá deixar as malas do lado de fora da cabine, devidamente identificadas pelas etiquetas que serão entregues na sua acomodação. Elas serão levadas por um funcionário para fora do navio. Ao desembarcar, basta procurar o espaço identificado com o desenho do personagem da sua etiqueta (pode ser a Margarida, o Pato Donald…) e procurar por sua bagagem. A partir daí, você estará livre para fazer a imigração e poderá pegar os ônibus da Disney de volta para Orlando (no caso de desembarque em Port Canaveral) ou seguir para onde desejar.

