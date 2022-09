Viola Davis vem ao Brasil para a estreia do filme 'A Mulher Rei'

05/09/2022 | 14:47



Viola Davis, 57 anos, virá pela primeira vez ao Brasil, conforme informação divulgada pela Sony Pictures. A atriz estará no País para divulgar seu novo filme, A Mulher do Rei, que estreia no dia 22 de setembro nos cinemas. Ainda não há detalhes sobre a vinda dela.

A Mulher Rei

Dirigido por Gina Prince-Bythewood, A Mulher Rei, conforme sinopse fornecida pela distribuidora do filme, é uma história memorável da Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800, com habilidades e uma força diferentes de tudo já visto.

Inspirado em eventos reais, A Mulher Rei acompanha a emocionante jornada épica da General Nanisca (Viola Davis) enquanto ela treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um inimigo determinado a destruir o modo de vida delas.