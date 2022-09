Sumido dos holofotes, Brendan Fraser ressurge no Festival de Veneza e cai no choro após ser ovacionado por seis minutos

05/09/2022 | 14:10



Foi aqui que pediram um retorno triunfal? De volta ao showbiz após anos fora dos holofotes, Brendan Fraser foi às lágrimas ao ser ovacionado no Festival de Cinema de Veneza. No último domingo, dia 4, o ator participou da exibição de The Whale, seu novo filme com o diretor Darren Aronofky, onde recebeu aplausos por cerca de seis minutos.

Assim que desceu do carro e passou pelo tapete vermelho do evento, Fraser já parecia bastante emocionado. O sentimento foi aumentando à medida que a produção começou a ser exibida na tela. Quando o filme terminou e os créditos subiram, a plateia se levantou para aplaudir a atuação de Brendan, que chorou sem parar.

No longa, o astro interpreta o professor de inglês Charlie, um homem obeso que deseja se reconectar com a filha, interpretada por Sadie Sink, a Max de Stranger Things.