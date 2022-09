E a Covid-19? Atenção, ela está aí

Antonio Carlos Lopes

Especial para o Diário



05/09/2022 | 13:24



Isolamento pós-contato com positivo para Covid-19, o que fazer? Esta dúvida é recorrente e importante de ser esclarecida, especialmente, agora com as variantes de alto potencial de contaminação.

De saída, é importante destacar que há algum tempo o Ministério da Saúde reduziu o período de isolamento para positivos de Covid-19 para 7 dias. A medida vale para casos leves e moderados da doença desde que não apresentem sintomas respiratórios e febre.

A partir do contato com alguém positivo ou surgimento de sintomas, é necessário iniciar o isolamento. Depois deve-se o teste para saber o diagnóstico. O PCR – a partir do 3º dia (é padrão ouro entre os testes). O de Antígeno – a partir do 1º dia, pode acusar falso negativo, nunca falso positivo.

O indicado é um isolamento entre 7 a 10 dias de acordo com os sintomas. Após cinco dias completos (ou seja, no 6º dia), se não tiver sintomas, pode fazer um teste (antígeno ou PCR). Com resultado positivo, continua o isolamento até o 10º dia, mesmo sem sintomas. Com resultado negativo, pode retornar à normalidade, desde que não tenha tido sintomas ou febre nas 24h anteriores.

Segundo os estudos atuais, não há como afirmar se há menor chance de contágio de pessoa infectada para pessoa saudável com a quebra de isolamento de 10 dias. Existem casos e casos, alguns pacientes não apresentam mais a infecção a partir do 7º dia, outros seguem até o 10º dia.

Para sair do isolamento é importante realizar um teste de Covid-19 (PCR ou antígeno). Assim, é possível ter mais segurança, embora a não presença de sintomas é determinante para a liberação. O antígeno é o teste mais indicado para este fim, após o sétimo dia.

Se a pessoa não tem sintomas e testa positivo para a Covid-19, mantém isolamento até o 10º dia. Com sintomas gripais para a Covid-19 e não tem como fazer o teste, o recomendado é o isolamento por 10 dias, pois há chance de ser positivo.

Fique alerta e se cuide, pois a Covid-19 segue atingindo gente em todo o planeta. Use máscara, álcool em gel, siga com o distanciamento social e vacine-se!