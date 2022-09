Reabertura do Museu do Ipiranga tem ingressos esgotados em menos de uma hora

Especial para o Diário

Renan Soares



05/09/2022 | 13:21



Os ingressos para visitar o Museu do Ipiranga em sua reabertura já estão esgotados. As entradas, disponibilizadas nesta segunda-feira a partir das 10h, estiveram disponíveis por menos de uma hora devido à alta demanda. A princípio apenas os ingressos para a primeira semana, 8 a 11 de setembro, foram distribuídos por meio da plataforma Sympla. A nova abertura fica para a próxima segunda-feira, dia 12, com 1.000 entradas disponíveis em cada dia. Os convites gratuitos devem ser adquiridos novamente a partir das 10h. É possível adquirir oito ingressos por cada CPF registrado.

Nos primeiros dias, o local conta com programação especial pela celebração do bicentenário da Independência. Haverá apresentações em frente ao edifício-monumento, como shows e projeções no céu paulista, realizada por meio de 200 drones. Após nove anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga reabre para o público geral na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 10 horas.

Até o dia 6 de novembro, os ingressos serão gratuitos. Segundo o Museu, após o período, “os valores serão equivalentes aos praticados por museus públicos, com um dia de entrada franca na semana”. O Museu do Ipiranga informou que o espaço funcionará de terça a domingo. No mês de setembro, seguirá em esquema de soft opening, das 11h às 17h. Dos dias 8 a 11 o local funcionará das 11h às 16h. Haverá bicicletário e estacionamento para público PCD. A reabertura integra as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

No dia 6 de setembro, o museu receberá autoridades e patrocinadores. No dia 7, da Independência, é a vez dos estudantes de escolas públicas do Estado.

Serviço

Museu do Ipiranga

De 8 a 11 de setembro: 11h às 16h

A partir do dia 13: 11h às 17h

Ingressos a partir de 5 de setembro, às 10h, no site www.museu do ipiranga.org.br, plataforma Sympla.

Entrada apenas mediante agendamento prévio

Entrada gratuita até 6 de novembro

Local: Rua dos Patriotas, n°100