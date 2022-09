O que celebramos em 2022

Danielle Barreto Nigromonte

Diário



05/09/2022 | 12:56



As datas comemorativas de um país são importantes para relembrar fatos marcantes de sua história e estimular uma reflexão sobre o futuro da nação.

No caso do Brasil, este 2022 nos oferece uma oportunidade única – além dos 200 anos da independência, o país celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, considerada uma espécie de Grito do Ipiranga da cultura brasileira.

Na essência, o que a Semana de 1922 buscava era libertar o país das amarras de um modelo artístico europeu até então inquestionável, em detrimento de uma estética nacional e moderna.

Seria auspicioso que a comemoração do bicentenário da independência buscasse emular o espírito da Semana de 22, no sentido de jogar luz às transformações sociais do Brasil.

Pela primeira vez, temas-chave do país jogados para debaixo do tapete ao longo de 200 anos – como a escravidão e o modelo patriarcal de sociedade, que sempre oprimiu as mulheres– começam a ser revisitados de forma crítica na área acadêmica e discutidos fora dela.

Essa guinada reflete as mudanças sociais em curso. Entre as conquistas, o maior acesso da população negra à universidade por meio da lei de cotas, a luta feminista e o avanço dos direitos de minorias, em especial da comunidade LGBTQIAP+.

Daí a importância de aproveitar as comemorações de 2022 para propor uma reflexão sobre o país. Duas plataformas digitais criadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e geridas pela Organização Social Amigos da Arte estão engajadas nessa missão.

Uma delas é a Agenda Bonifácio, que apresenta a programação cultural relativa ao Bicentenário da Independência. A plataforma também produz conteúdos sobre nossa história, incluindo entrevistas, curiosidades e notícias, e vem chamando a atenção pelo resgate de personagens do passado ignorados pela historiografia – de ativistas negros do movimento abolicionista a mulheres que aderiram às lutas pela independência.

Já a Agenda Tarsila traz uma programação diversificada das comemorações do centenário da Semana de 1922 – de música, dança e artes plásticas, passando por palestras, cursos e seminários. Além de divulgar mais de 800 eventos, a plataforma oferece entrevistas e informações que reforçam o legado da Semana de 22: a ideia de absorver a influência cultural do exterior para criar uma estética que reflita nossa brasilidade.

Na prática, tanto a Agenda Bonifácio quanto a Agenda Tarsila discutem a questão da identidade nacional – é disso que se trata ao comemorarmos o Bicentenário da Independência e os cem anos da Semana de 1922. Só assim teremos um Brasil mais plural, tolerante, inclusivo e moderno.